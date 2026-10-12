Quito amaneció con lluvia y neblina este lunes 12 de octubre y así está el tránsito

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La lluvia y la neblina marcaron el inicio de la jornada de este lunes 12 de octubre de 2026 en varios sectores de Quito. Tras el feriado por la Independencia de Guayaquil, la ciudad retomó sus actividades habituales en medio de condiciones meteorológicas que coincidieron con el movimiento vehicular de las primeras horas del día. La circulación presentó novedades en varias vías de la capital.

Tránsito en Quito registra congestión en varias vías este lunes 12 de octubre

A las 07:12, varios tramos del centro-norte de Quito registraban congestión vehicular, especialmente en las principales avenidas y calles de conexión de este sector de la ciudad.

La avenida América presentaba segmentos con circulación lenta, principalmente en los alrededores de la Universidad Central del Ecuador.

En la avenida 10 de Agosto también existían tramos con alta carga vehicular. Una situación similar ocurría en sectores de la avenida Colón y sus intersecciones con otras calles del centro-norte.

La congestión no afectaba de manera uniforme a todas estas avenidas, sino a determinados segmentos.

Alertas de tránsito y restricciones viales en el norte de Quito

Durante las primeras horas de este lunes también aparecieron alertas de incidentes y restricciones de circulación en distintos sectores de Quito.

En los alrededores de la avenida Eloy Alfaro y en las conexiones hacia el oriente de la capital existían advertencias sobre posibles dificultades para el tránsito.

Otros puntos del centro-norte también registraban novedades que podían influir en los desplazamientos de los conductores.

Lluvia y neblina complican las condiciones de circulación en Quito

La lluvia y la neblina acompañaron el inicio de la jornada de este lunes en varios sectores de la capital.

El pronóstico meteorológico para Pichincha anticipó cielo nublado, lluvias y lloviznas entre la noche del domingo 11 y la madrugada del lunes 12 de octubre.

Para Quito, el informe contempló temperaturas mínimas de entre 6 y 11 grados centígrados, además de lloviznas dispersas durante la madrugada.

Las condiciones meteorológicas exigen precaución en las vías, especialmente en sectores con neblina, donde la visibilidad puede disminuir.

Los conductores deben mantener una distancia prudente entre vehículos, reducir la velocidad cuando disminuya la visibilidad y prestar atención a las restricciones de circulación.

Clima y tránsito de Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo está el tránsito en Quito este lunes 12 de octubre de 2026? Varias vías del centro-norte de Quito registraron congestión vehicular durante las primeras horas de este lunes. Contexto: A las 07:12, los reportes identificaron circulación lenta en determinados tramos de las avenidas América, 10 de Agosto y Colón. La jornada comenzó con lluvia y neblina en varios sectores de la capital. ❓ ¿Qué avenidas de Quito presentan congestión vehicular este lunes? Las avenidas América, 10 de Agosto y Colón registraron tramos con alta carga vehicular durante la mañana. Contexto: La congestión se concentró en segmentos específicos del centro-norte de Quito y no afectó de manera uniforme a toda la extensión de estas avenidas. ❓ ¿Cómo está el tránsito en la avenida América de Quito? La avenida América presentó circulación lenta en varios segmentos, especialmente cerca de la Universidad Central del Ecuador. Contexto: Esta situación formó parte de la congestión registrada en las principales avenidas y calles de conexión del centro-norte a las 07:12. ❓ ¿Qué ocurre con el tránsito en la avenida 10 de Agosto y la avenida Colón? Ambas avenidas registraron tramos con alta carga vehicular durante las primeras horas del lunes 12 de octubre. Contexto: En la avenida Colón también se identificó congestión en algunas intersecciones con otras calles del centro-norte. Los reportes no señalan afectaciones en la totalidad de estas vías. ❓ ¿Dónde existen alertas y restricciones de tránsito en Quito? Se reportaron advertencias sobre posibles dificultades de circulación cerca de la avenida Eloy Alfaro y en conexiones hacia el oriente de Quito. Contexto: Otros sectores del centro-norte también registraron novedades viales. La información disponible no especifica cierres completos ni detalla la naturaleza de todos los incidentes. ❓ ¿Cómo afectan la lluvia y la neblina a la circulación en Quito? La lluvia y la neblina pueden reducir la visibilidad y exigir mayor precaución a los conductores. Contexto: Ambas condiciones meteorológicas estuvieron presentes durante el inicio de la jornada del lunes 12 de octubre, junto con la congestión registrada en varias vías. El reporte no establece que el clima fuera la causa directa de todos los retrasos. ❓ ¿Qué condiciones climáticas se registraron en Quito este 12 de octubre? La mañana comenzó con lluvia y neblina en varios sectores de la capital. Contexto: El pronóstico para Pichincha contempló cielo nublado, lluvias y lloviznas entre la noche del domingo 11 y la madrugada del lunes 12. Para Quito se previeron temperaturas mínimas de entre 6 y 11 grados Celsius. ❓ ¿Por qué aumentó el movimiento vehicular en Quito este lunes? La ciudad retomó sus actividades habituales después del feriado por la Independencia de Guayaquil. Contexto: El retorno a la jornada regular coincidió con lluvia, neblina y congestión en determinados segmentos del centro-norte. La información no permite atribuir el tráfico a una sola causa. ❓ ¿Qué recomendaciones deben seguir los conductores ante la lluvia y la congestión en Quito? Los conductores deben reducir la velocidad cuando disminuya la visibilidad, mantener una distancia prudente y prestar atención a las restricciones viales. Contexto: Estas precauciones resultan especialmente importantes en sectores con neblina y en las avenidas que registran circulación lenta durante las primeras horas del día. ❓ ¿Qué se conoce sobre la evolución del tránsito en Quito durante este lunes? El reporte disponible describe las condiciones de circulación alrededor de las 07:12 del lunes 12 de octubre. Contexto: No incluye una hora estimada de normalización del tránsito ni confirma cuánto durarán las alertas. Las condiciones pueden variar a lo largo de la jornada.

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