Granizo y lluvia en Quito para el feriado

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Según el Inamhi, es normal que durante los primeros días de octubre se registre mayor cantidad de granizo y lluvia. Durante el feriado se prevé nuevas tormentas eléctrica con granizadas y precipitaciones fuertes.

Guillermo Flores, analista de pronósticos del Inamhi, explicó que octubre es el mes de transición a la época de lluvias en la región sierra, los primeros días están marcados por precipitaciones fuertes, tormentas eléctricas y granizo. El 4 de octubre se dio la primera gran granizada en la ciudad, que coloquialmente se le conoce como el ‘Cordonazo de San Francisco’; sin embargo es un evento meteorológico que marca el cambio de temporada climática.

Una de las causas de haber tenido una granizada como la del 7 de octubre en Quito se debe al fenómeno de El Niño, ya que provoca anomalías altas y genera más energía en los eventos meteorológicos ocasionando lluvias más frecuentes y más fuertes; por lo que el Inahmi no descarta que una lluvia igual a la ocurra nuevamente en los próximos meses.

Con este análisis técnico Flores indica que durante el feriado se registrarán mañanas un poco más soleadas y lluvias intensas en la tarde con presencia de granizo.

Octubre será un mes frío

Según registros de años pasado, octubre ha sido un mes lluvioso y frío, y este 2027 no será diferente. En lo que va del mes, en la estación meteorológica de Iñaquito se registran 60,3 milímetros de agua lluvia, cuando el año pasado en todo el mes de octubre se registraron 113 milímetros; es decir, hasta ahora se supera el 50% de precipitaciones del mes pasado. Solo la tarde del miércoles se midió 25,5 milímetros de agua.

Bolívar Erazo, investigador en Clima e Hidrología, explica que las granizadas no se pueden descartar durante los próximos meses, incluidos diciembre, enero y febrero. Aunque durante la temporada lluviosa suelen presentarse precipitaciones más continuas y menos intensas, también pueden desarrollarse nubes convectivas cuando las condiciones atmosféricas favorecen el calentamiento, el ascenso del aire y la formación de hielo en altura.

La ocurrencia de granizo depende de cómo reaccione la atmósfera en cada jornada, por lo que no existe una regla que impida las tormentas durante los meses de lluvia. En esta época incluso pueden combinarse lluvias prolongadas con tormentas convectivas intensas. Por eso, aunque no es posible anticipar con precisión la frecuencia de las granizadas hasta febrero, el fenómeno puede presentarse si coinciden las condiciones necesarias para su formación.

El clima afecta a provincias de la Costa y Sierra

La presencia de lluvias no solo se registra en Quito y Pichincha también se da en la Costa y con mucha más intensidad debido al fenómeno de El Niño. Estas lluvias hacen que los caudales de los ríos suban, que se registren deslizamientos de tierra en algunas vías que conectan Sierra y Costa y la presencia de niebla se intensifica.

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