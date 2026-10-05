Así afectaron la lluvia y granizo a Quito durante el aguacero del domingo 4 de octubre

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Pasajeros atrapados en un bus, vías cerradas y edificaciones inundadas fueron parte de las afectaciones registradas en Quito durante la tarde del domingo 4 de octubre de 2026. El aguacero, acompañado de granizo y denominado ‘Cordonazo de San Francisco’, también provocó el taponamiento de alcantarillas y daños en estructuras.

El norte de la capital concentró varias de las emergencias. En El Condado, el agua ingresó a un bus tras la obstrucción de una alcantarilla en la calle Yanacona, mientras que en un centro comercial el peso del granizo ocasionó el colapso de parte de un techo.

Inundaciones y daños en edificaciones de Quito

Una capa de hielo cubrió el parqueadero del centro comercial afectado. Otros reportes dieron cuenta de inundaciones en viviendas y restaurantes, así como de la caída de una pared del patio de una casa en la avenida de la Prensa y Ángel Ludeña.

Entre los espacios afectados estuvo Quitopía, que había abierto sus puertas un día antes. El alcalde Pabel Muñoz inauguró este complejo municipal el sábado 3 de octubre, en la antigua estación norte del Trolebús La Y, ubicada en la avenida 10 de Agosto y Río Cofanes.

Las grabaciones difundidas en redes sociales mostraron agua acumulada en oficinas y filtraciones desde el techo. En esos videos también se observó a personal de seguridad que intentaba atender la emergencia.

El espacio reúne instalaciones comunitarias, culturales, deportivas y tecnológicas. Cuenta con un Fab Lab para fabricación digital, laboratorios de programación y robótica, un estudio de grabación, áreas de coworking, espacios deportivos y salas para actividades culturales.

Ante la preocupación por posibles daños en los equipos, el Municipio indicó que estos no estaban en riesgo y anunció intervenciones para atender la afectación.

Hacia el sur de Quito, en Buenaventura de Chillogallo, se reportó el desbordamiento de una quebrada. Hasta el momento de ese reporte no se habían registrado personas afectadas por ese incidente.

Cierres viales y afectaciones en el transporte

Para facilitar la atención de la emergencia, se establecieron cierres en la avenida Occidental, donde también se acumuló agua. Varios pasos deprimidos fueron cerrados para evitar riesgos a conductores y peatones.

Los reportes de la Agencia Metropolitana de Tránsito incluyeron afectaciones en la avenida Mariscal Sucre y Mañosca, la avenida 10 de Agosto, la avenida de la Prensa y el sector de El Labrador.

La estación El Labrador del Metro de Quito también resultó afectada por el aguacero. El ECU 911 coordinó la presencia de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Quito y personal de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento.

Los incidentes del domingo ocurrieron después de otra jornada de emergencias por lluvias. El balance del COE Metropolitano señaló que el sábado 3 de octubre se atendieron 11 emergencias en distintos sectores del Distrito Metropolitano.

De ese total, siete correspondieron a inundaciones en las administraciones zonales de Tumbaco, Eugenio Espejo, La Mariscal y Eloy Alfaro. El reporte también incluyó un movimiento en masa en La Floresta, la caída de un árbol en Puengasí y la obstrucción de un colector en Tumbaco.

Durante el domingo, en sectores como El Bosque y Quito Tenis se reportaron precipitaciones superiores a 63 milímetros, equivalentes a unos 63 litros de agua por metro cuadrado.

Te recomendamos