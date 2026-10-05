Lluvias causaron el desbordamiento de una quebrada en el sur de Quito

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias del domingo 4 de octubre causaron el desbordamiento de una quebrada en el sector Buenaventura de Chillogallo, en el sur de Quito. El agua arrastró lodo y sedimentos desde la parte alta de la microcuenca. El material se acumuló sobre la vía y generó riesgos para las viviendas ubicadas en las zonas bajas.

El Municipio de Quito desplegó equipos técnicos para evaluar los daños y atender la emergencia. Durante la inspección, los funcionarios revisaron ocho viviendas y encontraron afectaciones en una de ellas. Allí vive una familia de cuatro integrantes, que permanecerá en el inmueble tras la evaluación municipal. Además, las autoridades coordinaron la entrega de asistencia humanitaria para sus integrantes.

Una ladera sin vegetación favoreció el arrastre de lodo

La inspección técnica permitió identificar las condiciones que contribuyeron al desbordamiento. En la parte alta de la microcuenca, los equipos encontraron una extensa ladera con pérdida de cobertura vegetal y suelo expuesto.

Estas características, junto con las fuertes precipitaciones, facilitaron el desplazamiento de lodo y sedimentos hacia las zonas bajas de Buenaventura de Chillogallo. El agua y el material arrastrado llegaron hasta la vía pública y superaron la capacidad del sistema de drenaje existente.

La acumulación de estos elementos generó afectaciones en el sector y encendió las alertas por el riesgo que representaba para las viviendas ubicadas aguas abajo. Por esta razón, los equipos municipales realizaron una evaluación en territorio para determinar las condiciones de los inmuebles cercanos.

De las ocho viviendas inspeccionadas, una presentó daños. En ella reside una familia de cuatro personas. Después de la revisión, los técnicos determinaron que sus integrantes permanecerán en el lugar. Como parte de la respuesta, el Municipio coordinó con la Empresa Pública Metropolitana de Seguridad (EP Emseguridad) la activación de la primera asistencia humanitaria para este hogar.

Municipio interviene en la limpieza y revisión del drenaje

Las labores de atención también incluyeron trabajos para retirar los sedimentos que llegaron hasta la vía. La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) ejecutó la limpieza del área y retiró el material acumulado para atender la afectación en la circulación.

De forma paralela, el Municipio coordinó con la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) la revisión de los sumideros y del sistema de drenaje del sector. Esta intervención busca evaluar las condiciones de estas estructuras después del arrastre de agua y sedimentos.

El operativo zonal también mantiene personal en Buenaventura de Chillogallo para dar seguimiento a la situación. Los equipos municipales continúan con las tareas de evaluación y atención en el área afectada.

El Municipio de Quito informó que mantendrá la coordinación entre las distintas instituciones para atender las necesidades del sector. También continuará con el monitoreo de las condiciones de la zona ante la posibilidad de que se registren nuevas precipitaciones.

La atención municipal se concentra en las viviendas cercanas, la limpieza de la vía y la revisión de la infraestructura de drenaje, luego del desbordamiento que provocaron las lluvias del domingo.

🚨#Activados24Siete I 🌧️ Despliegue de equipos municipales en Buenaventura de Chillogallo para atender el flujo de lodo y sedimentos ocasionado por las lluvias. Se inspeccionaron 8 viviendas; una presentó afectación. https://t.co/dpHexdB8Hz — COE Quito (@coequito) October 5, 2026

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