Sectores del norte y sur de Quito sienten fuertes lluvias y tormentas

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Un marcado cambio en las condiciones climáticas sorprendió a los habitantes de la capital durante la tarde de este lunes 28 de septiembre de 2026. Las precipitaciones de consideración y el cielo cubierto provocaron una tarde con fuertes lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas que alteraron la circulación vehicular y el tránsito de peatones en varios puntos del Distrito Metropolitano.

Sectores afectados por las fuertes lluvias en la capital

El aguacero comenzó a sentirse con especial fuerza pasadas las 15:00 en la zona norte de la urbe, puntualmente en el sector de Santa Clara, donde el agua se sintió de manera intensa en pocos minutos.

Con el paso de los minutos, la masa de nubes que también amenazaba en el sur de la ciudad, provocó que las precipitaciones se extendieran a barrios como Guajaló y Quitumbe. La presencia constante de agua sobre el asfalto redujo la visibilidad en las vías y ralentizó el flujo en las avenidas periféricas.

Alerta meteorológica oficial y ráfagas de viento

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la Advertencia Meteorológica número 75, en la cual confirmó la ocurrencia de chubascos de variada intensidad sobre diversos puntos de la provincia de Pichincha.

Según el organismo técnico, el fenómeno atmosférico llegó acompañado de descargas eléctricas y fuertes corrientes de viento, con un pronóstico que anticipa que estas condiciones se mantendrán activas durante las próximas horas sobre la cuenca interandina, por lo que instó a la ciudadanía a adoptar precauciones frente a las fuertes lluvias.

Pronóstico regional hasta el 2 de octubre

El reporte técnico gubernamental para la región interandina, con vigencia desde este lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre de 2026, detalla un patrón climático constante para los próximos días, tal como se informó en una nota periodística publicada en este Medio este lunes.

Las previsiones señalan que las mañanas se presentarán con cielos parcialmente nublados, mientras que durante las horas de la tarde se registrará la presencia recurrente de aguaceros.

El informe precisa que la mayor intensidad de estos eventos climáticos se concentrará en las provincias de Pichincha, Imbabura, Carchi, Loja y en las zonas cercanas a la cordillera occidental, donde persistirán estas fuertes lluvias.

Operativos viales y recomendaciones de movilidad

Ante el impacto del temporal, personal operativo de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se desplegó en distintos puntos estratégicos del Distrito Metropolitano para gestionar y agilizar la movilidad.

La entidad de control vial emitió un llamado urgente a la ciudadanía para que reduzca la velocidad al manejar, mantenga una distancia prudente y circule con la máxima atención sobre la vía, debido a que las fuertes lluvias incrementan notablemente el riesgo de siniestros de tránsito por la calzada mojada.

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