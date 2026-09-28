Emergencia por lluvias en Quitumbe movilizó a Bomberos y equipos municipales en Quito

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Las intensas lluvias que cayeron sobre Quito la tarde del domingo 27 de septiembre de 2026 provocaron inundaciones y acumulación de lodo y escombros en el barrio Nueva Esperanza, en Quitumbe, al sur de la ciudad. Equipos municipales acudieron al sector con maquinaria y personal operativo para atender la emergencia y recuperar las condiciones de la zona.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Quito informó sobre los trabajos que ejecutaron las instituciones municipales tras las precipitaciones. Las lluvias también ocasionaron acumulación de agua en el norte de la capital, el desbordamiento de una alcantarilla y la caída de granizo en sectores del sur. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que las condiciones climáticas podrían intensificarse durante la noche del domingo y la madrugada del lunes 28 de septiembre.

Equipos municipales atienden las inundaciones en Quitumbe

El barrio Nueva Esperanza, en Quitumbe, concentró parte de los trabajos de respuesta tras las fuertes precipitaciones del domingo. Los equipos municipales desplegaron maquinaria y personal para retirar el lodo y los escombros que dejaron las lluvias.

En las labores participaron la Empresa de Logística para la Seguridad, el Cuerpo de Bomberos de Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), la Empresa Metropolitana de Obras Públicas y la Administración Zonal Quitumbe.

Las instituciones coordinaron las tareas de limpieza con el objetivo de recuperar las condiciones del sector. El COE señaló que mantiene activos a los equipos municipales para responder a las emergencias que puedan presentarse en distintos puntos de Quito durante la temporada lluviosa.

Las precipitaciones comenzaron después del mediodía del domingo y aumentaron su intensidad durante la tarde. Los ciudadanos reportaron inundaciones en el sector de La Y, sobre la avenida 10 de Agosto, en el norte de la capital.

En la intersección de las avenidas 10 de Agosto y Naciones Unidas, los vecinos también reportaron el desbordamiento de una alcantarilla. Mientras tanto, en Guajaló, al sur de Quito, los habitantes informaron sobre la caída de granizo desde media tarde.

Las lluvias afectaron la movilidad en diferentes sectores de la ciudad. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) alertó sobre las condiciones climáticas adversas en Guápulo y pidió a los conductores encender las luces, reducir la velocidad y mantener una distancia prudente. También recomendó evitar maniobras fuertes y frenadas bruscas para prevenir siniestros de tránsito.

🌧️ #Activados24Siete | Equipos municipales se desplegaron para ejecutar trabajos de limpieza y retiro de lodo y escombros en el barrio Nueva Esperanza, en Quitumbe.



🚜 En la atención participaron @epemseguridad, @BomberosQuito, @aguadequito, @ObrasQuito y la @zonalquitumbe 🧵 pic.twitter.com/70wfvSlwkK — COE Quito (@coequito) September 28, 2026

Inamhi advierte sobre más lluvias y tormentas eléctricas en Quito

El Inamhi informó que las precipitaciones de variada intensidad afectaron principalmente al sur de Quito y a los valles. En su reporte de las 16:20 del domingo, el organismo señaló que las lluvias también estuvieron acompañadas de tormentas eléctricas.

El pronóstico advirtió sobre la posibilidad de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, con mayor intensidad durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de septiembre.

Según la advertencia meteorológica, Pacto y Gualea presentan un nivel de afectación muy alto. En Nanegal, Nanegalito, Nono y Lloa, el nivel es alto. El Inamhi también identificó un nivel medio en varios sectores urbanos y rurales del Distrito Metropolitano de Quito.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron conducir con precaución y evitar las zonas susceptibles a la acumulación de agua. Además, pidieron a la ciudadanía mantenerse alejada de árboles, postes y estructuras metálicas durante las tormentas.

Los equipos municipales permanecen activos para atender las emergencias relacionadas con las lluvias en diferentes sectores de la capital.

🌧️ #Activados24Siete | La Advertencia Meteorológica N.º 075 del @inamhi_ec se mantiene vigente hasta las 10:00 del 28/09.



⛈️ Se prevén lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, con mayor intensidad la noche del 27 y madrugada del 28. 🧵 pic.twitter.com/uqNW0YxfjW — COE Quito (@coequito) September 26, 2026

Te recomendamos