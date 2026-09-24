Lluvias en Quito provocan el desbordamiento de una quebrada en Caupicho

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

El desbordamiento de la quebrada Caupicho, provocado por las fuertes lluvias, activó una respuesta interinstitucional del Municipio de Quito para atender el sector y reducir riesgos para la comunidad, la tarde y la noche de este jueves 24 de septiembre de 2026.

Desbordamiento de la quebrada Caupicho por lluvias activa operativo en Quito

Desde el COE Metropolitano de Quito se mantiene el monitoreo del evento y la coordinación de recursos. A través del Sistema de Alerta Temprana, las autoridades contactaron a la comunidad y activaron preventivamente la sirena del sector.

Como medida de precaución, los estudiantes de una escuela fueron evacuados hacia zonas seguras. El Ministerio de Educación verificó que no existen afectaciones directas ni daños aparentes en la infraestructura educativa.

Limpieza y cierre preventivo de vías

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) ejecuta la limpieza del cruce vial con personal técnico y operativo. Por su parte, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) de Quito trabaja con un hidrosuccionador y realiza la limpieza de sumideros.

El Cuerpo de Bomberos de Quito también apoya en las labores de limpieza del sector. Mientras tanto, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mantiene el cierre preventivo de la calle 21 de Agosto y E1F, con apoyo de la Policía Nacional en territorio.

Al momento del reporte, se registra caudal bajo y no hay personas heridas. El Municipio de Quito informó que continúa con el monitoreo y la atención en la zona.

🚨 #Activados24Siete| El @MunicipioQuito activó una respuesta interinstitucional para proteger a la comunidad, atender el sector y reducir riesgos ante el desbordamiento de la quebrada Caupicho por las fuertes lluvias⬇️



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