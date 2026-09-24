Disfrutaban de una fiesta nudista en el sur de Quito, pero había un peligro en el local

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Un operativo de control en el sector de La Magdalena, en el sur de Quito, terminó con la clausura de un spa donde se desarrollaba un evento nudista. Las autoridades detectaron irregularidades en el uso de los permisos de funcionamiento y problemas en las instalaciones de gas que representaban un peligro para los asistentes.

La clausura no ocurrió por el nudismo, sino porque el establecimiento realizaba actividades distintas a las autorizadas y no cumplía con las normas de seguridad. Durante la inspección, las autoridades iniciaron dos Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) y aplicaron la medida cautelar de clausura. El responsable del negocio podría enfrentar una multa de hasta 6 266 dólares.

El spa realizaba actividades distintas a las autorizadas

El operativo se desarrolló en La Magdalena, en la zona Eloy Alfaro de Quito. Durante la intervención, las autoridades comprobaron que el establecimiento utilizaba su Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE) para desarrollar actividades diferentes a las que contemplaba su permiso.

Los funcionarios constataron que el local organizaba eventos. Además, encontraron preservativos, un hallazgo que, según las autoridades, evidenciaba un giro de negocio distinto al autorizado.

Estas irregularidades motivaron uno de los procedimientos administrativos sancionadores. El mal uso de la LUAE podría ocasionar una multa de entre cinco y ocho remuneraciones básicas unificadas (RBU).

Las autoridades aclararon que el motivo de la intervención y posterior clausura no fue la realización de un evento nudista. El problema radicaba en que el establecimiento desarrollaba una actividad económica para la cual no contaba con la autorización correspondiente.

Conexiones de gas en mal estado representaban un peligro para los asistentes

El incumplimiento de los permisos no fue la única irregularidad que encontraron las autoridades durante el operativo. El Cuerpo de Bomberos también identificó problemas en las instalaciones del establecimiento.

Durante la inspección, los bomberos detectaron que las conexiones de gas estaban en mal estado. Esta situación representaba un riesgo inminente para la seguridad de las personas que se encontraban en el local.

Una fuga de gas puede provocar una deflagración y ocasionar un accidente. Por esta razón, el incumplimiento de la normativa técnica de bomberos constituyó otro de los motivos que llevaron a las autoridades a clausurar el establecimiento.

El informe del Cuerpo de Bomberos contempla una sanción de cinco remuneraciones básicas unificadas por las irregularidades detectadas en materia de seguridad.

En total, las autoridades iniciaron dos procedimientos administrativos sancionadores, ambos con medida cautelar de clausura. Uno corresponde al uso inadecuado de la LUAE y el otro, al incumplimiento de las normas técnicas de prevención de incendios.

El responsable del spa podría recibir una multa de hasta 6 266 dólares por las infracciones identificadas durante el operativo.