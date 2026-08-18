Clausuran concesionaria en Quito donde clientes reclamaban la devolución de hasta 4 500 dólares

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) de Quito clausuró un establecimiento que funcionaba sin permisos municipales en la avenida Galo Plaza Lasso, en el sector de la Kennedy. La entidad aclaró que las denuncias por una posible estafa deben presentarse ante la Fiscalía.

La clausura de la concesionaria sin permisos en Quito

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró una concesionaria de vehículos que funcionaba sin los permisos municipales correspondientes en el sector de La Kennedy, al norte de Quito.

La intervención se realizó en un establecimiento ubicado sobre la avenida Galo Plaza Lasso, donde varios usuarios permanecían en los exteriores para reclamar la devolución de dinero que, según señalaron, habían entregado para adquirir vehículos.

Clientes aseguran haber pagado hasta 4 500 dólaers.

Durante el operativo, varios usuarios manifestaron que habían entregado hasta 4 500 dólares bajo la promesa de recibir un vehículo de manera inmediata o en un plazo máximo de dos días.

Según los testimonios recogidos durante la intervención, una vez que llegaba la fecha acordada empezaban las explicaciones para retrasar la entrega.

Entre ellas mencionaron documentos pendientes, vendedores que no acudían a la oficina, funcionarios supuestamente enfermos y nuevos requisitos.

Otros casos similares fueron difundidos en redes sociales por personas que aseguraron haber pagado valores similares sin recibir el vehículo ofrecido.

También hubo denuncias de clientes que señalaron que un mismo automotor habría sido negociado con más de una persona. Estas acusaciones deberán ser investigadas por las autoridades competentes.

La concesionaria promocionaba vehículos por Internet

El establecimiento promocionaba sus vehículos a través de redes sociales y una página web.

Entre las ofertas difundidas constaban entregas garantizadas, planes de ahorro, compras de contado y alternativas de financiamiento.

La AMC intervino el establecimiento debido al incumplimiento de la normativa municipal relacionada con los permisos de funcionamiento.

¿Cuánto puede pagar una concesionaria por operar sin permisos?

Gustavo Chiriboga M., supervisor metropolitano de la AMC, señaló que los establecimientos dedicados a la venta de automóviles que funcionen sin los permisos municipales correspondientes pueden enfrentar multas de hasta ocho salarios básicos, equivalentes a USD 3.856.

El funcionario aclaró que la clausura y el procedimiento sancionador iniciado por la AMC corresponden exclusivamente al incumplimiento de la normativa municipal.

En cambio, las denuncias relacionadas con una posible estafa deben ser presentadas ante la Fiscalía General del Estado, institución que tiene la competencia para investigar este tipo de hechos.

AMC registra 13 sanciones a concesionarias en 2026

La AMC informó que, en lo que va de 2026, ha iniciado 13 procedimientos sancionadores contra concesionarias de vehículos que operaban sin permisos.

Durante esas intervenciones también se encontraron casos relacionados con vehículos de dudosa procedencia, automotores reportados como robados e incumplimientos de permisos vinculados con el Cuerpo de Bomberos.

La entidad recordó que los establecimientos dedicados a la comercialización de vehículos deben contar con los permisos municipales correspondientes para desarrollar sus actividades.

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