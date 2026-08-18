Capturan a hombre con 40 fundas de cocaína en San Roque, Quito

Un hombre de 37 años fue aprehendido la tarde del martes 18 de agosto de 2026 durante un operativo policial en el sector de San Roque, en el centro de Quito. Según la Policía Nacional, el ciudadano llevaba 40 fundas plásticas con cocaína dentro de un bolso.

La captura del hombre con 40 fundas de cocaína en San Roque, Quito

La intervención se realizó en el marco del Plan de Protección Quito, mediante acciones preventivas ejecutadas por unidades del Distrito Manuelita Sáenz.

Durante patrullajes preventivos, servidores del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) identificaron a José M. N., de 37 años, quien, de acuerdo con la información policial, presentaba una actitud inusual.

Los uniformados realizaron un registro corporal y encontraron dentro de un bolso 40 fundas plásticas que contenían cocaína.

El ciudadano fue aprehendido y, junto con los indicios encontrados, quedó a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Policía también aisló a dos adolescentes

En otra intervención desarrollada en el Centro Histórico de Quito, los policías identificaron a varias personas en actitud inusual.

Durante el procedimiento, uno de los adolescentes, identificado como J. J. C. U., manifestó que había un arma de fuego en un inmueble ubicado en el sector de La Mena Dos.

Los agentes se trasladaron hasta el lugar indicado y verificaron la existencia del arma, que se encontraba bajo custodia de otra adolescente.

Como resultado de esta intervención fueron aislados J. J. C. U. y F. M. A. L.

La Policía indicó que el hombre aprehendido, los dos adolescentes aislados y los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Las acciones forman parte de los operativos preventivos que se desarrollan en distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito para retirar armas y sustancias sujetas a fiscalización de las calles.

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