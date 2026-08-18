Sobrino de Colón Pico, alias ‘Gato Jeremy’, fue capturado en Quito

La Policía capturó en Quito al sobrino de Colón Pico, Jeremy Alfredo Jácome Buñay, alias ‘Gato Jeremy’, señalado como presunto integrante y responsable extramuros del grupo armado organizado (GAO) Los Lobos, facción de Colón Pico.

La captura del sobrino de Colón Picho, alias ‘Gato Jeremy’, en Quito

La captura del sobrino de Colón Picho, alias ‘Gato Jeremy’, se produjo durante el operativo Atlas-124, ejecutado en Pichincha como parte del Plan de Protección Quito.

La información fue difundida este martes 18 de agosto por el ministro del Interior, John Reimberg, quien indicó que Jácome Buñay es sobrino de Colón Pico, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de Los Lobos.

Según Reimberg, el detenido fue localizado junto con dos personas, una de ellas un adolescente de 14 años, a quienes identificó como parte de su presunta seguridad.

La facción de Los Lobos opera en estos sectores de Quito

El comandante de Policía de Quito, Germán León, manifestó que alias ‘Gato Jeremy’ pertenece a la facción de Los Lobos denominada La Banda Pico o Capitán Pico.

Además, la localización se dio en una vivienda en el sector de Pomasqui, con base en las denuncias de la ciudadanía.

Esta facción de Los Lobos opera en Los Túneles, El Tejar, San Roque y La Marín, sector Manuela Sáenz.

OPERATIVO ATLAS-124 – PICHINCHA



A ESTE GATO SE LE ACABARON LAS SIETE VIDAS.



CAE EN QUITO ALIAS “GATO JEREMY”, CABECILLA DE “LOS LOBOS” SOBRINO DE COLÓN PICO”, POR PRESUNTA TENENCIA Y PORTE NO AUTORIZADO DE ARMAS DE FUEGO.



Continuando con las disposiciones del presidente Daniel… pic.twitter.com/STF83GrPcJ — John Reimberg (@JohnReimberg) August 18, 2026

¿Qué encontraron durante el operativo Atlas-124?

Durante la intervención policial se incautaron:

2 armas de fuego

2 alimentadoras

24 municiones

6 teléfonos celulares

1 camioneta

Además, las autoridades reportaron el hallazgo de dos altares relacionados con la denominada “Santa Muerte” y símbolos atribuidos a Colón Pico.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio del Interior, las investigaciones vinculan presuntamente a alias “Gato Jeremy” con actividades relacionadas con tráfico de drogas, extorsión y delitos vinculados con armas de fuego.

Tres personas fueron detenidas en Pomasqui

El Ministerio del Interior informó que, además de Jácome Buñay, fueron detenidas otras dos personas.

Una de ellas es un adolescente de 14 años, identificado con las iniciales E. J. V. C. y alias “Pollo”, a quien las autoridades señalaron como presunto integrante de la seguridad de “Gato Jeremy”.

El tercer detenido fue Geraldo Javier Moreira Ganchozo, alias “Lalo”, también señalado como parte de la seguridad del detenido principal.

En el caso de Jácome Buñay, el Ministerio del Interior reportó registros por ataque o resistencia, con fecha 2 de marzo de 2026, y por tenencia y porte de armas, del 27 de febrero de 2022.

Los detenidos y los indicios fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para que continúe el debido proceso.

El operativo forma parte de las acciones que la Policía Nacional ejecuta dentro del Plan de Protección Quito, dispuesto por el Gobierno para reforzar los controles y la seguridad en el Distrito Metropolitano.

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