La madre de Fabricio Colón Pico, Alida Suárez, sufrió un ataque armado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, este miércoles 10 de septiembre de 2025. Los sospechosos fueron procesados.

Según detalló la Fiscalía General del Estado, este jueves, Alida Suárez, alias ‘La Enjoyada’, se movilizaba junto a un hombre cuando fueron sorprendidos por hombres armados.

Los atacantes iban en una motocicleta y un vehículo. Tras detectar a su objetivo, dispararon en repetidas ocasiones y luego huyeron.

El atentado ocurrió en la cooperativa Che Guevara, en el noroccidente de Santo Domingo.

El conductor fue herido; mientras que la madre de Colón Pico resultó ilesa.

Policía capturó a atacantes tras persecución

Agentes de la Policía recibieron la alerta del ECU 911. Durante el patrullaje, observaron un vehículo que circulaba a gran velocidad en sentido contrario y a la motocicleta. Al pedirles que se detengan, los hombres se dieron a la fuga.

Tras una persecución ininterrumpida, Steeven A. y un adolescente de 15 años fueron aprehendidos en flagrancia.

Los uniformados los trasladaron a manos de las autoridades competentes.

Prisión preventiva para el sospechoso y el adolescente

En las audiencias de formulación de cargos, el Fiscal de turno presentó las pruebas, que incluyeron el parte policial, testimonios y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos.

Los jueces dictaron prisión preventiva para Steeven A. e internamiento preventivo para el adolescente procesado.

Ambos son investigados por el delito de tentativa de asesinato.

¿Quién es Colón Pico?

Colón Pico era considerado uno de los cabecillas del grupo delictivo organizado Los Lobos.

Fue nombrado por la exfiscal Diana Salazar en medio de la audiencia de vinculación de ocho personas al caso Metástasis. La entonces autoridad señaló que el ahora capturado planeó un atentado en su contra.

El exministro del Interior José Serrano lo incluyó en la lista de los más buscados a escala nacional en 2011, y fue capturado en marzo del 2012.

Según Serrano, Colón Pico era sospechoso de formar parte del grupo delictivo Los Endara, encabezada por Luz María Endara, conocida como ‘Mama Lucha‘, quien operaba en Quito.

En 2020, el ahora capturado fue sentenciado por el delito de delincuencia organizada, pero se aplicó un proceso abreviado que le condenó a 50 meses de prisión. En 2021, recibió la prelibertad.

Fue recapturado en Puerto Quito el lunes 22 de abril de 2024.

