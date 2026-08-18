Quiénes son las personas habitantes de calle en Quito

Este 19 de agosto, el Día Internacional de las Luchas Sociales de las Personas en Situación de Calle coloca en el centro una realidad que suele pasar inadvertida. En Quito, las historias de quienes viven en calle están atravesadas por distintas formas de exclusión, violencia y pérdida de redes de apoyo. Un diagnóstico del Patronato Municipal San José permite conocer cómo es esta población y qué situaciones enfrenta.

El perfil de las personas habitantes de calle en Quito

El estudio tomó como base 667 encuestas realizadas en las 10 administraciones zonales y 65 parroquias de Quito. El grupo identificado está compuesto principalmente por hombres y adultos.

La mayoría de las personas encuestadas tiene nacionalidad ecuatoriana. El diagnóstico también identifica a población venezolana, que representa el 20,5%, y colombiana, con el 13%.

El estudio corresponde a un levantamiento realizado en 2025. La Secretaría de Inclusión presentó sus resultados el 14 de agosto de 2026, durante el Foro Internacional por la Dignidad e Inclusión en la Calle.

Una parte importante llegó a la calle en los últimos cinco años

El tiempo de permanencia muestra otro rasgo de esta población. Seis de cada diez personas encuestadas, equivalentes al 63%, llevan menos de cinco años en situación de calle.

La pobreza también tiene un peso importante. El diagnóstico ubica al 71% de los encuestados en pobreza o pobreza extrema.

Sin un ingreso estable, las personas buscan formas de subsistencia en actividades informales. El reciclaje, la mendicidad, los trabajos temporales y la venta ambulante aparecen entre las principales.

La violencia atraviesa la vida de quienes viven en calle

La situación de calle no se explica únicamente por la falta de ingresos. El diagnóstico relaciona esta realidad con el debilitamiento de las redes familiares y de apoyo, la exposición a violencia, las barreras de salud y la concentración territorial.

Más de la mitad de las personas consultadas reportó experiencias de violencia psicológica: el 56,4%. En el caso de la violencia física, el porcentaje llega al 50,4%.

El consumo de sustancias psicoactivas aparece en el 66,1% de las respuestas. Por otra parte, el 12,9% de las personas señaló que tiene una enfermedad crónica diagnosticada.

Jonathan convirtió parte de su historia en una oportunidad

Los números del diagnóstico también tienen historias personales. Una de ellas es la de Jonathan.

A los siete años dejó su hogar para escapar de un ambiente de violencia. Desde los nueve hasta los 17 años alternó entre la calle y los servicios del Municipio de Quito, mediante la Unidad Patronato Municipal San José.

El consumo, la violencia y la soledad acompañaron parte de su adolescencia. También enfrentó pérdidas familiares.

Su trayectoria tomó otro rumbo. Continuó sus estudios y consiguió graduarse del colegio como escolta nacional. El dibujo se convirtió en otra herramienta para expresar sus sueños y pensar en su futuro.

Seis de cada diez personas accedieron a servicios sociales

El diagnóstico señala que el 63% de las personas entrevistadas tuvo acceso a servicios sociales.

El Servicio de Atención Social de Abordaje del Patronato Municipal San José mantiene contacto con esta población mediante recorridos por distintos puntos de Quito. El objetivo consiste en establecer vínculos de confianza, brindar contención psicosocial, orientar sobre derechos y entregar apoyo humanitario.

La atención funciona bajo el principio de voluntariedad. Las personas que necesitan otro tipo de apoyo pueden acceder a Hogar de Vida, Hogar Comunidad de Calle, Casa del Hermano y comedores comunitarios.

En 2025, el servicio registró 1.533 usuarios directos y 6.552 atenciones acumuladas.

El 19 de agosto busca visibilizar estas historias

En Quito, agosto corresponde al Mes de las Luchas Sociales de las Personas en Situación de Calle. La agenda incluye un cine foro sobre salud mental y una muestra de cine en la Cinemateca de la Casa de la Cultura, del 20 al 22 de agosto.

Los datos del diagnóstico muestran que la situación de calle reúne pobreza, violencia, consumo, problemas de salud y debilitamiento de redes de apoyo. Pero también muestran que detrás de esas cifras existen trayectorias distintas y personas que buscan reconstruir sus proyectos de vida.

Habitantes de calle en Quito; preguntas frecuentes