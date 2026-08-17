Quito tendrá vías cerradas por obras durante el regreso a clases

El regreso a clases marcará un nuevo escenario para la movilidad de Quito desde el 1 de septiembre. La ciudad afrontará el retorno de miles de estudiantes mientras varias obras viales continúan dentro de sus plazos de ejecución.
La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informó que siete proyectos viales continuarán con trabajos durante el inicio de clases:
Estas intervenciones forman parte de proyectos con varios meses de ejecución.
La Epmmop explicó que existen obras que no pueden concluir antes del regreso a las aulas debido a sus plazos de ejecución.
Los trabajos avanzan de acuerdo con los plazos contractuales establecidos. Por esa razón, la entidad aprovechó las vacaciones escolares para intensificar las labores y adelantar las fases de mayor afectación.
El objetivo consiste en reducir al máximo el impacto sobre la movilidad durante el regreso a clases.
El retorno será escalonado. Bachillerato e Inicial ingresarán el 1 de septiembre.
El 2 de septiembre será el turno de EGB Superior y Preparatoria.
El 3 de septiembre ingresarán los estudiantes de EGB Media y Elemental.
Este cronograma marcará el retorno progresivo de estudiantes a las calles de Quito mientras continúan los trabajos en los siete proyectos viales.
La información entregada en este chat registra 39 proyectos principales y 13 frentes de mantenimiento.
Entre los proyectos constan rehabilitaciones viales, mantenimiento de calles, soterramiento de redes de telecomunicaciones, construcción de puentes, obras de mitigación de taludes y construcción de parques.
Entre las obras viales también aparecen la rehabilitación de la avenida Oswaldo Guayasamín, con 11 km entre Pifo, Puembo, Tumbaco y Cumbayá; la rehabilitación de 7,04 km de la avenida Galo Plaza Lasso; y la intervención de 6,7 km de la Panamericana Norte.
También existe un proyecto de rehabilitación y mantenimiento vial en sectores cercanos a estaciones del Metro de Quito, con intervención en 56 tramos viales.
El inicio de clases coincidirá con la continuidad de obras en distintos corredores de la ciudad. La Epmmop busca reducir el impacto mediante la intensificación de trabajos durante las vacaciones.
Los siete proyectos señalados, sin embargo, continuarán durante el regreso a las aulas debido a sus plazos de ejecución.
Siete proyectos viales continuarán con trabajos durante el inicio de clases del 1 de septiembre de 2026.
Las intervenciones corresponden a la avenida Galo Plaza Lasso, Panamericana Norte, Ruta Viva, avenida Quitumbe Ñan, La Floresta y centro-norte, Jipijapa y vías de conexión a estaciones del Metro de Quito.
Los proyectos continuarán porque sus plazos de ejecución todavía estarán vigentes durante el regreso a las aulas.
La Epmmop aprovechó las vacaciones escolares para intensificar los trabajos y adelantar las fases con mayor impacto. La entidad busca reducir las afectaciones a la movilidad durante el inicio del año lectivo.
El retorno escalonado comenzará el martes 1 de septiembre de 2026 y continuará hasta el jueves 3 de septiembre.
Bachillerato e Inicial ingresarán el 1 de septiembre; EGB Superior y Preparatoria, el 2 de septiembre; y EGB Media y Elemental, el 3 de septiembre.
La planificación registrada en este chat contempla 39 proyectos principales y 13 frentes de mantenimiento.
Los proyectos incluyen rehabilitaciones y mantenimiento vial, soterramiento de redes de telecomunicaciones, construcción de puentes, mitigación de taludes y construcción de parques.
La planificación incluye intervenciones en la avenida Oswaldo Guayasamín, la avenida Galo Plaza Lasso y la Panamericana Norte, entre otros corredores.
La rehabilitación de la avenida Oswaldo Guayasamín contempla 11 kilómetros entre Pifo, Puembo, Tumbaco y Cumbayá. Galo Plaza Lasso contempla 7,04 kilómetros y la Panamericana Norte, 6,7 kilómetros.