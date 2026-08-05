Empresa de agua de Quito anuncia cortes de agua en Quito por obras en av. Galo Plaza Lasso

Varios sectores de la ciudad de Quito experimentarán cortes de agua debido a labores técnicas que realiza la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP). Se informó que estas intervenciones forman parte del Proyecto de Rehabilitación Vial implementado sobre la avenida Galo Plaza Lasso, lo que requiere realizar la conexión de 11 empalmes a las redes de distribución de agua potable de la zona.

Los cortes de agua obedecen a obras viales

La ejecución de estos empalmes técnicos obligó a realizar cortes de agua a partir de las 19h00 de este miércoles 5 de agosto de 2026. Los cortes de agua en Quito se extenderán de manera temporal mientras el personal operativo labora en la infraestructura subterránea de la avenida Galo Plaza Lasso para garantizar el avance de la obra civil planificada en el sector.

Barrios y sectores afectados en la capital

El perímetro que experimentará los cortes de agua en Quito abarca una extensa lista de zonas residenciales y comerciales de la ciudad. Entre los sectores comprendidos en la suspensión constan Nazareth, Rumiñahui, Lucía Albán, Cofavi, Ofelia, Agua Clara, California, Julio Matovelle, El Inca, Cucardas, San Isidro del Inca, San Miguel, Amagasí, Baker, Parque Bicentenario, La Kennedy, La Victoria, La Luz, Ex Aeropuerto y La Florida.

Más zonas incluidas en la interrupción

La medida alcanza a los siguientes barrios:

Andalucía,

Franklin Tello,

La Concepción,

Aviación,

Civil,

Las Acacias,

Zaldumbide,

Profesor Municipal,

Unión Nacional,

FAE,

Life,

Chaupicruz,

Voz Andes,

Granda Centeno,

Quito Tenis,

Maldonado,

Pinar Bajo,

Félix Rivadeneira,

San Pedro Claver,

Quito Norte,

El Rosario,

Los Tulipanes,

Thomás

Dammer 1 y 2

Cronograma de restablecimiento y abastecimiento alternativo

De acuerdo con el comunicado oficial, el suministro de agua en Quito se restablecerá de forma paulatina durante el transcurso de la mañana del jueves 6 de agosto de 2026.

Mientras concluyen las labores operativas de conexión en las redes, la institución dispuso el abastecimiento alternativo de agua potable a través de tanqueros en los sectores afectados.

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