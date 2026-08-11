Obras en la av. Amazonas, en el norte de Quito inician este 14 de agosto sin cierres viales

El Municipio de Quito fijó para este viernes 14 de agosto de 2026 el inicio de los trabajos de construcción de la prolongación de la av. Amazonas en Quito. La intervención vial abarcará un tramo de 2,21 kilómetros diseñado para enlazar el sector del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre con la avenida Luis Tufiño, bordeando el perímetro del parque Bicentenario.

Según la planificación oficial, la ejecución de las labores se realizará sin generar cierres viales en la zona, debido a que el trazado de la infraestructura se implanta en terrenos que no interfieren con la movilidad vehicular actual, manteniéndose únicamente una franja de seguridad perimetral para proteger a los usuarios del espacio verde.

Presupuesto y plazo de construcción en la av. Amazonas en Quito

La intervención en la av. Amazonas en Quito cuenta con un presupuesto asignado de aproximadamente siete millones de dólares.

La empresa a cargo tendrá un plazo de ejecución de 210 días, con jornadas de trabajo permanentes repartidas en horarios diurno y nocturno, lo que proyecta la entrega de la arteria concluida para el primer trimestre del próximo año.

La vía será edificada con pavimento rígido (hormigón), material seleccionado por su durabilidad que ofrece una vida útil estimada de 20 años.

Características técnicas del trazado y distribución del espacio

La estructura vial aprobada por la Secretaría de Movilidad contempla un ancho total de 36,80 metros. La calzada para vehículos estará conformada por cuatro carriles (dos en cada sentido de circulación) e incluirá paradas destinadas al transporte público.

El diseño incorpora además un parterre central de cuatro metros de ancho como elemento verde separador, una acera de cinco metros en el extremo opuesto al parque, un bulevar de 8,20 metros para integración paisajística y una ciclovía asfaltada de 2,50 metros de ancho provista de bordillos de protección junto al borde del parque Bicentenario.

Proyección de tráfico y reducción de carga vehicular

Registros actuales indican que por este sector del norte capitalino circulan a diario entre 14 000 y 19 000 vehículos, situación que provoca congestión y cuellos de botella en los cruces con la avenida La Prensa y la avenida Luis Tufiño.

Con la puesta en funcionamiento de la nueva ruta de la av. Amazonas en Quito, los estudios de tráfico estiman una disminución de 4 000 automóviles por día en dichas intersecciones, reduciendo los tiempos de desplazamiento de conductores y residentes.

Operatividad y cruces habilitados en el norte

Una vez abierta al tránsito, la vía funcionará de manera bidireccional con un límite de circulación establecido en 50 km/h.

Para regular el flujo de automotores se habilitarán tres intersecciones principales: la avenida Amazonas, la avenida Luis Tufiño y la calle Gualaquiza, puntos definidos para articular el paso vehicular en el sector.

Preguntas frecuentes sobre las obras en la av. Amazonas, en el norte de Quito

❓ ¿Cuándo inician los trabajos de prolongación en la av. Amazonas en Quito?

El viernes 14 de agosto de 2026.

El Municipio capitalino dará paso a las tareas de construcción para extender la arteria desde el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre hasta la avenida Luis Tufiño.

❓ ¿Habrá cortes de tránsito por la obra en la av. Amazonas en Quito?

No, la construcción no generará cierres viales.

Los trabajos se desarrollarán sobre terrenos que no interrumpen el paso de automóviles, implementando únicamente una franja de seguridad perimetral en el área del parque Bicentenario.

❓ ¿Cuál es el presupuesto y la extensión de la av. Amazonas en Quito?

USD 7 millones aproximadamente y una longitud de 2,21 kilómetros.

La vía se construirá en pavimento rígido con una vida útil calculada en 20 años y un plazo de entrega fijado en 210 días.

❓ ¿Cuántos carriles y qué infraestructura tendrá la av. Amazonas en Quito?

Cuatro carriles vehiculares (dos por sentido), ciclovía de 2,50 metros, parterre de 4 metros, acera de 5 metros y un bulevar de 8,20 metros.

El diseño de 36,80 metros de ancho total contempla espacio para transporte público, peatones, ciclistas y vehículos particulares.

❓ ¿Qué impacto en el tráfico tendrá la extensión de la av. Amazonas en Quito?

Una reducción proyectada de 4.000 vehículos diarios en los cruces congestionados.

Actualmente transitan entre 14.000 y 19.000 autos por la zona, generando embotellamientos en las intersecciones de las avenidas La Prensa y Tufiño.

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