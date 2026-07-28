Concejo de Quito ratificó la prolongación de vías en el sector del Parque Bicentenario

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó en segundo debate el trazado vial para la prolongación de las avenidas Amazonas, Real Audiencia y la calle Rafael Aulestia, en el sector del Parque Bicentenario, al norte de la capital, este 28 de julio de 2026.

Esta decisión permite avanzar con una propuesta municipal que busca generar nuevas conexiones viales en esta zona, aunque también mantiene cuestionamientos ciudadanos por la intervención prevista junto a este espacio público.

Vías que se prolongarán en el Parque Bicentenario

La aprobación contó con 16 votos a favor durante la sesión del Concejo Metropolitano. La moción la presentó el concejal Adrián Ibarra (RC), quien señaló que el objetivo es repotenciar de manera integral el Parque Bicentenario mediante la conformación de una red vial. El proyecto contempla tres conexiones:

La prolongación de la avenida Amazonas partirá desde el Centro de Convenciones Metropolitano hasta la calle Luis Tufiño, con una longitud aproximada de 2,2 kilómetros.

partirá desde el Centro de Convenciones Metropolitano hasta la calle Luis Tufiño, con una longitud aproximada de 2,2 kilómetros. La avenida Real Audiencia tendrá una extensión cercana a 920 metros.

tendrá una extensión cercana a 920 metros. La calle Rafael Aulestia sumará alrededor de 1,5 kilómetros.

Estas dos vías permitirán conectar la avenida Galo Plaza Lasso con la calle Luis Tufiño. Ibarra indicó que la prolongación de la avenida Amazonas se desarrolla por el borde occidental del parque y enlaza la infraestructura existente con la avenida Luis Tufiño.

Además, este trazado consta en diferentes mapas municipales desde 2013, según Pabel Muñoz (RC), alcalde de Quito.

Diseño vial de las obras en el Bicentenario

El diseño contempla cuatro carriles para vehículos, un carril de estacionamiento, un parterre central, una ciclovía y un boulevard junto al Parque Bicentenario.

La prolongación de la avenida Amazonas tiene un presupuesto referencial cercano a siete millones de dólares. La propuesta busca crear nuevas conexiones en el norte de Quito y plantea una intervención que incorpora elementos para la movilidad vehicular, ciclista y peatonal.

Retiro de galpones del Parque Bicentenario

Antes de la aprobación del trazado vial, la Alcaldía informó que concluyó el derrocamiento de 14 galpones antiguos ubicados dentro del Parque Bicentenario, en el costado de la avenida Amazonas.

El Municipio explicó que estas estructuras cumplieron su vida útil y que el retiro de escombros era el siguiente paso. Los trabajos duraron 120 días e incluyeron el desmontaje de estructuras metálicas con mampostería de bloque.

Para esta intervención se utilizaron grúas telescópicas, excavadoras tipo oruga, equipos de oxicorte y herramientas menores. En las diferentes fases participaron alrededor de 50 personas.

Obras previstas por el alcalde Pabel Muñoz

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, explicó que dentro de su administración se tiene previsto intervenir una curva de la avenida Amazonas.

Sin embargo, señaló que las obras en la avenida Real Audiencia y la calle Rafael Aulestia no están contempladas durante su gestión.

Según el Alcalde, esas intervenciones podrían ejecutarse en 2028 o 2029. Además, se comprometió a liderar jornadas de socialización con los vecinos para explicar los trabajos previstos en el Parque Bicentenario.

Cuestionamientos ciudadanos sobre la intervención

Durante el debate, ciudadanos expresaron reparos sobre el impacto que las nuevas conexiones podrían generar en el Parque Bicentenario.

Tatiana Vega, quien participó en una comisión general del Concejo, señaló que la participación ciudadana fue limitada y pidió escuchar a los vecinos, además de fortalecer los estudios técnicos. También intervinieron los concejales Andrés Campaña(Imparables), Wilson Merino (Imparables), Estefanía Grunauer (Juntos por la gente) y Michael Aulestia (Va por ti); este último cuestionó que no existió una socialización adecuada del proyecto.

Socialización del proyecto vial con vecinos

Muñoz anunció que el 12 de agosto liderará jornadas de socialización con los vecinos para dar a conocer los trabajos previstos en el Parque Bicentenario. El Alcalde señaló que si durante ese proceso surgen observaciones que requieran cambios, presentará las reformas correspondientes.

Prolongación de vías en el Parque Bicentenario; preguntas frecuentes