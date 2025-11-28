Hay parqueaderos para el Quitofest en el Bicentenario y uno será zona peatonal

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

El Quitofest 2025 llega con cambios logísticos en el parque Bicentenario. El Municipio informó que el estacionamiento Bicentenario B funcionará como área peatonal desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre.

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Parqueaderos para el Quitofest en el Bicentenario

En el estacionamiento que será zona peatonal, los usuarios no podrán ingresar vehículos durante esas fechas. La medida busca ampliar el espacio destinado a los asistentes y facilitar la circulación durante el festival.

Mientras tanto, los estacionamientos Bicentenario A y Bicentenario C sí mantendrán su servicio habitual. El Bicentenario A, en las avenidas Amazonas y La Prensa, operará las 24 horas con sus 361 plazas.

El Bicentenario C, situado en la av. Rafael Aulestia Oe3b y Emperatriz Isabel, también atenderá de forma continua y ofrece 68 plazas para los usuarios que opten por llegar en vehículo.

Sistema de pago para los estacionamientos

El Municipio recordó que los estacionamientos disponibles en el parque Bicentenario ya cuentan con sistema de pago automático. Los asistentes pueden cancelar el servicio mediante tarjetas de débito o crédito en las máquinas habilitadas.

El costo se mantiene en 50 centavos por hora o fracción, una tarifa que busca ordenar la movilidad durante el desarrollo del festival.

La Empresa de Pasajeros también anunció un horario extendido del Trolebús durante los tres días del Quitofest, con el fin de facilitar la llegada y salida del público. La entidad recomendó considerar esta opción para evitar congestiones en las vías cercanas al parque.

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