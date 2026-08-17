Estos son los candidatos inscritos para la Alcaldía de Quito y la Prefectura de Pichincha

El Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró las inscripciones para candidatos a las elecciones seccionales a las 18:00 de este lunes 17 de agosto. En la Delegación Electoral Provincial de Pichincha, se inscribieron los candidatos para la Alcaldía de Quito y Prefectura de Pichincha.

Los candidatos inscritos para la Alcaldía de Quito y la Prefectura de Pichincha

Del 2 al 17 de agosto, los precandidatos elegidos en las primarias de las organizaciones políticas podían inscribir sus candidaturas para las dignidades de las elecciones seccionales.

Este lunes, último día de ese período, se inscribió el mayor número de postulantes en las delegaciones provinciales del CNE.

Candidatos a la Alcaldía de Quito

En la lista para alcades de Quito están: Harold Andrés Burbano Villarreal por Acción Democrática Nacional (ADN), Paúl Desamblac Cañadas por el Movimiento Futuro.

Además, Galo Vicente Almeida Garzón por el Movimiento Centro Democrático, Wilson Eduardo Merino Rivadeneira por el Movimiento Imbarables.

Bernando Felipe Jijón Nankervis por Sociedad Patriótica, Carla Fernanda Larrea Falconí por Creando Oportunidades (CREO), Christian Pabel Muñoz López por Alianza Ciudadana.

Linda Diana Romero Espinoza por el Partido Social Cristiano (PSC) y Jorge Homero Yunda Machado por Avanza.

Además, la Delegación Provincial del CNE registró a César Díaz Álvarez como candidato por el Movimiento Pueblo, Igualdad, Democracia (PID).

Candidatos a la Prefectura de Pichincha

Los candidatos inscritos a la Prefectura de Pichincha son Jorge Washington Pinto Dávila por el Partido Sociedad Patriótica, lista 3.

Alexandro Tonello Carrera aparece como postulante de la alianza Ciudadana, listas 2, 17 y 70.

Acción Democrática Nacional, lista 7, presentó a Paola Giovanna Ubidia Burbano. Por CREO, lista 21, figura Mishelle Elisa Calvache Fernandez.

Por Avanza, lista 8, se registró a Nicolle Carla Cevallos Romo.

Juan Ernesto Zapata Silva consta como aspirante del Movimiento Imparables, lista 79, y Claudia Gema Ormaza Loor, es postulante del Partido Social Cristiano, lista 6.

Hay tres inscritos más: Guillermo Churuchumbi por Pachakutik, Mohammad Ali por el Movimiento Pueblo Igualdad, Democracia (PID) y Wilmer Morales por el Movimiento Futuro.

Revisión de documentación entregada por candidatos

Las 24 Juntas Provinciales Electorales (JPE) revisarán y verificarán la documentación cargada en el sistema por los candidatos.

Los sujetos políticos podrán interponer objeciones, impugnaciones o los recursos que establece la ley ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), dentro de los plazos establecidos.

Las candidaturas no están en firme

Candidaturas no están en firme

Las candidaturas se considerarán oficialmente inscritas únicamente cuando la resolución de calificación se encuentre en firme y no existan recursos administrativos o jurisdiccionales pendientes.

El listado oficial de candidatos se conocerá el 9 de noviembre.

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