Quito, Guayaquil y Cuenca perfilan sus candidatos para las elecciones seccionales

El plazo para presentar candidaturas para las elecciones seccionales concluirá este lunes 17 de agosto de 2026, a las 18:00. A pocas horas del cierre, los reportes electorales ya muestran a los postulantes registrados para las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca, además de la Prefectura de Pichincha.

Hasta las 11:14 del domingo, último corte del sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) contabilizaba 27 215 candidaturas en todo el país. De ese total, 14 092 correspondían a principales y 13 123 a suplentes. Para las alcaldías se habían presentado 878 postulaciones.

La entrega de la documentación no garantiza que los aspirantes aparecerán en las papeletas del 29 de noviembre. Las candidaturas quedarán oficialmente inscritas cuando exista una resolución en firme que las califique y no haya recursos pendientes.

Estos son los postulantes para la Alcaldía de Quito en las elecciones seccionales

El reporte de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha del lunes 17 de agosto recoge nueve nombres para la Alcaldía de Quito.

Por Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7, consta Harold Andrés Burbano Villarreal. El Movimiento Futuro, lista 20, presentó a Paul Desambla Cañadas, mientras que Centro Democrático, lista 1, registró a Galo Vicente Almeida Garzón.

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Wilson Eduardo Merino Rivadeneira aparece por el Movimiento Imparables, lista 79. El Partido Sociedad Patriótica (PSP), lista 3, postuló a Felipe Bernardo Jijón Nankervis y Avanza, lista 8, registró a Jorge Homero Yunda Machado.

La nómina también incluye a Linda Diana Romero Espinoza por el Partido Social Cristiano (PSC), lista 6; Carla Fernanda Larrea Falconí por el movimiento CREO, lista 21; y Christian Pabel Muñoz López por la alianza Ciudadana, conformada por las listas 2, 17 y 70.

El documento del organismo electoral registra estas postulaciones en diferentes etapas del proceso, entre ellas verificación, notificación, recepción y finalización de la inscripción.

Siete postulaciones para la Prefectura de Pichincha

La Delegación Electoral también reportó siete aspirantes para la Prefectura de Pichincha. Jorge Washington Pinto Dávila consta por el Partido Sociedad Patriótica, lista 3, y Alexandro Tonello Carrera aparece como postulante de la alianza Ciudadana, listas 2, 17 y 70.

Acción Democrática Nacional, lista 7, presentó a Paola Giovanna Ubidia Burbano. Por CREO, lista 21, figura Mishelle Elisa Calvache Fernandez, mientras que Avanza, lista 8, registró a Nicolle Carla Cevallos Romo.

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Con determinación, experiencia y mucho amor por nuestra provincia, hoy acepto la precandidatura a la Prefectura de Pichincha.

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Juan Ernesto Zapata Silva consta como aspirante del Movimiento Imparables, lista 79. La nómina se completa con Claudia Gema Ormaza Loor, postulante del Partido Social Cristiano, lista 6.

Los nombres presentados para la Alcaldía de Guayaquil

Seis postulaciones constan para la Alcaldía de Guayaquil. CREO, lista 21, presentó a Susana Santistevan y ADN, lista 7, registró a Cynthia Viteri.

Andrés Roche participa por el Partido Social Cristiano, lista 6, mientras que Fiorella Ycaza aparece por el Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17.

Mónica Luzárraga encabeza la candidatura de la alianza Despierta, Unidad por la Patria, integrada por Unidad Popular, lista 2, y Pachakutik, lista 18. Antonio García Reyes completa el grupo por el Partido Sociedad Patriótica, lista 3.

Cinco aspirantes aparecen en Cuenca

Paúl Carrasco consta como postulante de la alianza Cuencanos como vos, formada por Participa, lista 62, y Renace, lista 107. Avanza, lista 8, presentó a Leonardo Morales y el Partido Sociedad Patriótica, lista 3, registró a Juan Pablo Riquetti.

Pedro Palacios busca la Alcaldía de Cuenca por Nueva Generación, lista 100. Juan Cristóbal Lloret participa mediante la alianza La Provincia en Marcha, integrada por Renovación, lista 33; el Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17; y Centro Democrático, lista 1.

El CNE revisará las postulaciones

Después del cierre del sistema, las 24 Juntas Provinciales Electorales deberán revisar la documentación presentada por las organizaciones políticas. Durante esa fase podrán plantearse objeciones, impugnaciones y recursos.

El calendario electoral establece que el listado oficial de candidaturas inscritas se conocerá el 9 de noviembre. La campaña se desarrollará del 12 al 26 de ese mes y las votaciones serán el domingo 29 de noviembre de 2026.

Inscripción de candidaturas en Quito, Cuenca y Guayaquil para las elecciones seccionales; preguntas frecuentes

¿Cuándo termina la inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales? El plazo concluirá este lunes 17 de agosto de 2026, a las 18:00.

Hasta las 11:14 del domingo, el CNE registraba 27 215 candidaturas en todo el país, entre principales y suplentes. ¿Quiénes constan como postulantes para la Alcaldía de Quito? El reporte de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha recoge nueve nombres: Harold Burbano, Paul Desambla, Galo Almeida, Wilson Merino, Felipe Bernardo Jijón, Jorge Yunda, Linda Romero, Carla Larrea y Pabel Muñoz.

Las postulaciones constan en diferentes etapas del proceso de inscripción y todavía deben superar la calificación electoral. ¿Quiénes buscan la Prefectura de Pichincha? Constan siete aspirantes: Jorge Pinto, Alexandro Tonello, Giovanna Ubidia, Mishelle Calvache, Nicolle Cevallos, Juan Zapata y Gema Ormaza.

Las candidaturas fueron presentadas por distintas organizaciones y alianzas políticas. ¿Cuántos postulantes aparecen para las alcaldías de Guayaquil y Cuenca? En Guayaquil constan seis postulaciones: Susana Santistevan, Cynthia Viteri, Andrés Roche, Fiorella Ycaza, Mónica Luzárraga y Antonio García Reyes.

En Cuenca aparecen cinco: Paúl Carrasco, Leonardo Morales, Juan Pablo Riquetti, Pedro Palacios y Juan Cristóbal Lloret. ¿Estar registrado significa que un candidato ya aparecerá en la papeleta? No. Después del cierre del sistema, las Juntas Provinciales Electorales deberán revisar la documentación y resolver posibles objeciones, impugnaciones y recursos.

El listado oficial de candidaturas inscritas está previsto para el 9 de noviembre, antes de la campaña electoral que se desarrollará del 12 al 26 de noviembre.

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