Fechas clave para las elecciones seccionales en Ecuador

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializa el cronograma para las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Conozca aquí las fechas clave del proceso democrático.

Hitos operativos del calendario para las elecciones seccionales

El CNE estableció la hoja de ruta definitiva para las próximas elecciones seccionales. Este calendario organiza las actividades técnicas y logísticas necesarias para que el 29 de noviembre de 2026, más de 13,8 millones de ecuatorianos acudan a las urnas.

La fase inicial de difusión comenzó el 1 de agosto con la publicación de la convocatoria oficial a través de cadena nacional de radio y televisión. Esto dio luz verde al periodo de organización, que culminará con la posesión de las nuevas autoridades el 14 de mayo de 2027.

Inscripciones y selección de integrantes de mesa

La etapa de registro es fundamental dentro del calendario electoral. Según lo dispuesto por el CNE, el periodo para la inscripción de candidaturas se extenderá del 2 al 17 de agosto de 2026.

Posteriormente, el 2 de septiembre se llevará a cabo el sorteo oficial para designar a los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto. Los ciudadanos seleccionados serán notificados entre el 4 de septiembre y el 14 de noviembre, iniciando sus jornadas obligatorias de capacitación a partir del 7 de septiembre hasta el mismo día del sufragio.

Debates y campaña en el calendario electoral

El calendario electoral contempla un espacio crítico para el contraste de propuestas. La campaña oficial se desarrollará entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026.

Durante este lapso, el CNE organizará 45 debates electorales obligatorios para las jurisdicciones con más de 100 000 electores: específicamente, 21 para prefecturas y 24 para alcaldías.

Estas instancias buscan facilitar una decisión informada antes del periodo de silencio electoral, que regirá entre el 27 y el 29 de noviembre.

Actividades previas a la jornada de sufragio

Antes del día central de las elecciones seccionales, el calendario electoral prevé dos simulacros nacionales: el primero el 1 de noviembre y el segundo el 15 de noviembre.

Estos tienen como objetivo probar la eficiencia de los sistemas informáticos y la logística de conteo. Asimismo, el 26 de noviembre se realizará el sufragio de las Personas Privadas de Libertad (PPL) sin sentencia ejecutoriada, seguido el 27 de noviembre por el programa “Voto en Casa”, asegurando la participación de grupos vulnerables antes de la jornada general del 29 de noviembre.

Resumen de plazos en el calendario electoral

El calendario electoral 2026 ha sido diseñado para renovar 5 742 autoridades, incluyendo prefectos, alcaldes, concejales y consejeros del Cpccs. La publicación del listado oficial de candidatos calificados está prevista para el 9 de noviembre, marcando la recta final antes del sufragio general.

Preguntas frecuentes sobre las elecciones seccionales 2026

❓ ¿Qué es el calendario electoral de las elecciones seccionales y por qué es importante para el votante?

Es la herramienta cronológica que detalla todas las etapas legales, técnicas y logísticas de un proceso electoral.

El calendario electoral permite que tanto candidatos como electores conozcan los plazos para inscribirse, capacitarse como miembros de mesa, participar en debates y finalmente acudir a votar, garantizando la transparencia del sufragio.

❓ ¿Cuándo se eligen las autoridades en este calendario electoral?

La votación general está fijada para el domingo 29 de noviembre de 2026. Este cronograma fue ajustado por el CNE para evitar conflictos con la época invernal del 2027, trasladando la jornada de votación al último trimestre de 2026.

❓ ¿Cuándo se realiza el sorteo de miembros de mesa en el calendario electoral?

El sorteo oficial de los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto se efectuará el 2 de septiembre de 2026.

Tras este sorteo, los ciudadanos seleccionados serán notificados en sus domicilios o vía electrónica para recibir la capacitación obligatoria que garantiza el correcto conteo de votos.

❓ ¿Cuál es la importancia de los debates en el calendario electoral?

Son espacios obligatorios para que los candidatos expongan sus planes de trabajo en las jurisdicciones con más de 100.000 electores.

El calendario electoral reserva días específicos para estos 45 debates nacionales, cuyo propósito es que la ciudadanía contraste las propuestas de prefecturas y alcaldías antes de emitir su voto.

❓ ¿Cuándo finaliza el proceso según el calendario electoral?

El ciclo concluye formalmente con la posesión de las autoridades electas el 14 de mayo de 2027.

Aunque la elección es en 2026, el calendario electoral marca esta fecha de mayo de 2027 como el punto final del periodo de transición y el inicio de las funciones de las nuevas dignidades para el periodo 2027-2031.

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