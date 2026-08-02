ADN inscribió la candidatura de Harold Burbano para la Alcaldía de Quito

Harold Burbano pasó del gabinete del presidente Daniel Noboa a la carrera por la Alcaldía de Quito. Acción Democrática Nacional (ADN) lo escogió como su candidato para dirigir la capital en las elecciones seccionales de 2026.

Su postulación fue inscrita este domingo 2 de agosto en la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE). En la misma jornada, Giovanna Ubidia presentó su candidatura por el movimiento oficialista para la Prefectura de Pichincha.

Trayectoria política de Harold Burbano antes de su candidatura a la Alcaldía de Quito con ADN

Antes de convertirse en aspirante a la Alcaldía, Burbano ocupó los ministerios de Desarrollo Humano y de Trabajo durante el Gobierno de Daniel Noboa.

Su trayectoria en el sector público también incluye funciones como viceministro de Inclusión Social, viceministro de Inclusión Económica y coordinador general de Protección de Derechos en la Defensoría del Pueblo.

¡Una sola lucha por Quito! 🧬💜



Con entusiasmo, hoy inscribimos la candidatura de @HaroldBurbanoOk a la Alcaldía de Quito.



Juntos trabajaremos para resolver los problemas de la ciudad con decisión, compromiso y unidad, porque Quito merece más!#ADN7 #UnaSolaLucha #Quito pic.twitter.com/TpqufMv93h — AdnEcuadorOk (@Adnecuadorok) August 2, 2026

El candidato es abogado y tiene una maestría en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe. Su formación se complementa con estudios especializados en protección de derechos humanos e inclusión social.

Propuestas preliminares de Harold Burbano

Burbano adelantó que su candidatura se concentrará en la administración de Quito. Sus planteamientos contemplan acciones relacionadas con: seguridad, movilidad, ejecución de obras y crecimiento del empleo.

Otro aspecto mencionado por el aspirante es el funcionamiento administrativo del Municipio. Su objetivo, según explicó, será conseguir que los servicios municipales atiendan las necesidades de los habitantes de la ciudad.

ADN también presenta candidata para Pichincha

La participación electoral del movimiento en la provincia incluye la postulación de Giovanna Ubidia. Ella competirá por la Prefectura de Pichincha.

Al referirse a su compañera de organización política, Burbano resaltó la labor que ha realizado en sectores rurales y con organizaciones territoriales

Harold Burbano busca la Alcaldía de Quito con ADN; preguntas frecuentes

❓¿Quién es Harold Burbano, candidato de ADN a la Alcaldía de Quito? Harold Burbano es abogado y fue ministro de Desarrollo Humano y ministro de Trabajo durante el Gobierno de Daniel Noboa.

También se desempeñó como viceministro de Inclusión Social, viceministro de Inclusión Económica y coordinador general de Protección de Derechos en la Defensoría del Pueblo. ❓¿Cuándo fue inscrita la candidatura de Harold Burbano? La candidatura fue inscrita este domingo 2 de agosto de 2026 en la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral.

Burbano participará en las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026. ❓¿Cuáles son las principales propuestas de Harold Burbano para Quito? El candidato señaló que su propuesta se concentrará en seguridad, movilidad, ejecución de obras y creación de empleo.

También planteó mejorar el funcionamiento administrativo del Municipio y la atención de los servicios municipales. ❓¿Quién es la candidata de ADN para la Prefectura de Pichincha? Giovanna Ubidia fue inscrita como candidata de Acción Democrática Nacional para la Prefectura de Pichincha.

Harold Burbano destacó su experiencia en sectores rurales y en el trabajo con organizaciones territoriales. ❓¿Qué cargos busca ganar ADN en Pichincha? ADN competirá por la Alcaldía de Quito con Harold Burbano y por la Prefectura de Pichincha con Giovanna Ubidia.

La inscripción de ambas candidaturas marca la participación del movimiento oficialista en las principales dignidades seccionales de la provincia.

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