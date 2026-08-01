Inscripción de candidatos no garantiza su participación en las elecciones seccionales de 2026

Este domingo 2 de agosto de 2026 comenzará la inscripción de candidatos para elecciones seccionales 2026, previstas para el 29 de noviembre. Sin embargo, el registro de un aspirante no asegura que su nombre llegue a las papeletas.

Plazos para inscripción de candidatos para las elecciones seccionales 2026

Las organizaciones políticas tendrán hasta el lunes 17 de agosto para completar el trámite de manera electrónica.

Posteriormente, se desarrollará un proceso de objeciones e impugnaciones elecciones Ecuador que podría dejar fuera de la contienda a algunos de los inscritos.

Cargos en disputa

La convocatoria oficial a los comicios está prevista para este sábado 1 de agosto y estará a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE). Los ecuatorianos elegirán:

23 prefectos provinciales.

222 alcaldes municipales.

909 concejalías urbanas con sus respectivos suplentes.

457 concejalías rurales con sus respectivos suplentes.

4 131 vocalías principales de juntas parroquiales rurales con sus suplentes.

Democracia interna y precandidatos

Los partidos y movimientos celebraron sus procesos de democracia interna entre el 18 de junio y el 2 de julio. No obstante, varias organizaciones todavía no han revelado los nombres de sus precandidatos.

Además, existen figuras que no participaron en procesos de democracia interna, aunque sus nombres son mencionados como posibles candidatos.

Proceso de objeciones e impugnaciones

Entre el 3 y el 18 de agosto, las organizaciones políticas serán notificadas sobre los nombres inscritos. Un día después del inicio de esa etapa, se abrirá el periodo para presentar objeciones ante las juntas electorales provinciales. El cronograma establece los siguientes plazos:

Del 4 al 20 de agosto se podrán objetar las inscripciones.

Del 9 al 25 de agosto, las juntas electorales provinciales deberán resolver las objeciones.

Del 10 al 27 de agosto se podrán impugnar esas decisiones.

Entre el 13 y el 30 de agosto se emitirán los fallos definitivos dentro de esa instancia.

Casos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE)

Quienes no estén conformes con las resoluciones provinciales podrán acudir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Ese organismo tendrá hasta el 22 de septiembre para resolver las causas relacionadas con las objeciones. Si el TCE emite un fallo en contra de algún aspirante, la organización política podrá reemplazarlo.

El nuevo nombre también deberá someterse a un proceso de inscripción, objeciones e impugnaciones antes de quedar habilitado para las elecciones del 29 de noviembre.

Inscripción candidaturas en las elecciones seccionales 2026; preguntas frecuentes

❓¿Cuándo comienza la inscripción de candidatos para las elecciones seccionales? La inscripción comenzará el domingo 2 de agosto de 2026 y se realizará de manera electrónica.

Las organizaciones políticas tendrán hasta el lunes 17 de agosto para completar el registro de sus candidatos. ❓¿Qué autoridades serán elegidas el 29 de noviembre? En las elecciones seccionales se escogerán 23 prefectos, 222 alcaldes, 909 concejalías urbanas, 457 concejalías rurales y 4.131 vocalías principales de juntas parroquiales rurales.

Cada una de las concejalías y vocalías contará también con sus respectivos suplentes. ❓¿La inscripción garantiza que un candidato aparecerá en la papeleta? No. Después de la inscripción se abrirán etapas de objeciones e impugnaciones que podrían dejar fuera de la contienda a algunos aspirantes.

Las juntas electorales provinciales y, posteriormente, el Tribunal Contencioso Electoral podrán revisar las controversias presentadas. ❓¿Cuándo se podrán presentar objeciones contra los candidatos? Las objeciones podrán presentarse entre el 4 y el 20 de agosto de 2026.

Las juntas electorales provinciales deberán resolverlas entre el 9 y el 25 de agosto, mientras que las impugnaciones podrán plantearse del 10 al 27 de agosto. ❓¿Qué ocurre si el TCE deja fuera a un candidato? La organización política podrá reemplazar al aspirante excluido.

El nuevo candidato también deberá cumplir el proceso de inscripción y someterse a posibles objeciones e impugnaciones antes de quedar habilitado para participar en las elecciones.

Te recomendamos