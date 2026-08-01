Inscripción de candidatos no garantiza su participación en las elecciones seccionales de 2026

Este domingo 2 de agosto de 2026 comenzará la inscripción de candidatos para elecciones seccionales 2026, previstas para el 29 de noviembre. Sin embargo, el registro de un aspirante no asegura que su nombre llegue a las papeletas.
Las organizaciones políticas tendrán hasta el lunes 17 de agosto para completar el trámite de manera electrónica.
Posteriormente, se desarrollará un proceso de objeciones e impugnaciones elecciones Ecuador que podría dejar fuera de la contienda a algunos de los inscritos.
La convocatoria oficial a los comicios está prevista para este sábado 1 de agosto y estará a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE). Los ecuatorianos elegirán:
Los partidos y movimientos celebraron sus procesos de democracia interna entre el 18 de junio y el 2 de julio. No obstante, varias organizaciones todavía no han revelado los nombres de sus precandidatos.
Además, existen figuras que no participaron en procesos de democracia interna, aunque sus nombres son mencionados como posibles candidatos.
Entre el 3 y el 18 de agosto, las organizaciones políticas serán notificadas sobre los nombres inscritos. Un día después del inicio de esa etapa, se abrirá el periodo para presentar objeciones ante las juntas electorales provinciales. El cronograma establece los siguientes plazos:
Quienes no estén conformes con las resoluciones provinciales podrán acudir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Ese organismo tendrá hasta el 22 de septiembre para resolver las causas relacionadas con las objeciones. Si el TCE emite un fallo en contra de algún aspirante, la organización política podrá reemplazarlo.
El nuevo nombre también deberá someterse a un proceso de inscripción, objeciones e impugnaciones antes de quedar habilitado para las elecciones del 29 de noviembre.
La inscripción comenzará el domingo 2 de agosto de 2026 y se realizará de manera electrónica.
Las organizaciones políticas tendrán hasta el lunes 17 de agosto para completar el registro de sus candidatos.
En las elecciones seccionales se escogerán 23 prefectos, 222 alcaldes, 909 concejalías urbanas, 457 concejalías rurales y 4.131 vocalías principales de juntas parroquiales rurales.
Cada una de las concejalías y vocalías contará también con sus respectivos suplentes.
No. Después de la inscripción se abrirán etapas de objeciones e impugnaciones que podrían dejar fuera de la contienda a algunos aspirantes.
Las juntas electorales provinciales y, posteriormente, el Tribunal Contencioso Electoral podrán revisar las controversias presentadas.
Las objeciones podrán presentarse entre el 4 y el 20 de agosto de 2026.
Las juntas electorales provinciales deberán resolverlas entre el 9 y el 25 de agosto, mientras que las impugnaciones podrán plantearse del 10 al 27 de agosto.
La organización política podrá reemplazar al aspirante excluido.
El nuevo candidato también deberá cumplir el proceso de inscripción y someterse a posibles objeciones e impugnaciones antes de quedar habilitado para participar en las elecciones.