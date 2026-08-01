CNE convoca a elecciones seccionales y del Cpccs para el 29 de noviembre

Cerca de 14 millones de electores volverán a las urnas antes de que termine este 2026. El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó a la ciudadanía la fecha y reglas del proceso que renovará autoridades en el país.

La fecha y el número de electores

El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó este sábado 1 de agosto, mediante una cadena nacional, a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), previstas para el 29 de noviembre de 2026. En los comicios, 13 827 643 electores elegirán a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y a los siete integrantes del Cpccs para el período 2027-2031.

Los ecuatorianos escogerán 23 prefectas o prefectos y viceprefectas o viceprefectos provinciales, 222 alcaldesas y alcaldes municipales, 909 concejalas y concejales urbanos, 457 concejalas y concejales rurales y 4 131 vocales principales de juntas parroquiales rurales, con sus respectivos suplentes. Además, elegirán a siete consejeras y consejeros del Cpccs.

El calendario para las elecciones seccionales 2026, paso a paso

El organismo recordó que la jornada se desarrollará entre las 7:00 y las 17:00 horas del domingo 29 de noviembre. Para votar, los ciudadanos deberán presentar su cédula o pasaporte, vigentes o caducados, en su recinto electoral.

La inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales se desarrollará del 2 al 17 de agosto, a través del sistema en línea del CNE. El 24 de septiembre se publicará el listado oficial de candidatos calificados para el CPCCS. La campaña electoral se desarrollará del 12 al 16 de noviembre.

El CNE organizará 45 debates electorales obligatorios en jurisdicciones con más de cien mil electores: 21 de prefecturas y 24 de alcaldías. El jueves 26 de noviembre votarán las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, y el viernes 27 de noviembre se realizará el voto en casa.

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