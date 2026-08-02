Candidaturas para las elecciones seccionales se inscribirán únicamente en línea

La inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales comenzó a las 00:00 horas del domingo 2 de agosto de 2026. Este trámite se realizará exclusivamente mediante el sistema informático del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Plataforma disponible para organizaciones políticas

La plataforma estará disponible únicamente para las organizaciones políticas y alianzas habilitadas.

El periodo de inscripción concluirá a las 18:00 horas del lunes 17 de agosto, según el calendario electoral establecido.

Elecciones2027Ec 🗳️



✅ Las organizaciones políticas que requieran asesoría sobre el uso del 🧑🏾‍💻 Sistema de #InscripciónCandidaturasEc podrán acudir a las Mesas de #AsistenciaTécnicaCNE, habilitadas en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales a escala nacional.

⁰¡El plazo… pic.twitter.com/c3lp0TunK3 — cnegobec (@cnegobec) August 2, 2026

Requisitos para presentar una candidatura

Quienes busquen participar en las elecciones deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayores de edad.

Estar en goce de sus derechos políticos.

No encontrarse dentro de las inhabilidades o prohibiciones previstas en la normativa electoral.

Asistencia técnica del CNE

Durante esta etapa, el CNE habilitará mesas de acompañamiento técnico en su sede matriz y en las 24 delegaciones provinciales electorales.

Estos espacios brindarán asistencia a las organizaciones políticas para completar el procedimiento dentro del plazo establecido.

Inscripción oficial de candidaturas

Es importante destacar que la presentación de la documentación en línea no implica que una candidatura quede inscrita de forma definitiva.

La inscripción será oficial cuando la resolución de calificación esté en firme y no existan recursos administrativos o jurisdiccionales pendientes.

Inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales; preguntas frecuentes

❓¿Cuándo comenzó la inscripción de candidaturas para las Elecciones Seccionales 2027? El periodo comenzó a las 00:00 de este domingo 2 de agosto de 2026.

Las organizaciones políticas y alianzas habilitadas podrán completar el trámite hasta las 18:00 del lunes 17 de agosto. ❓¿Cómo se realiza la inscripción de candidaturas? El procedimiento se desarrolla exclusivamente en línea mediante el sistema informático del Consejo Nacional Electoral.

El acceso a la plataforma está reservado para las organizaciones políticas y alianzas autorizadas para participar. ❓¿Qué requisitos deben cumplir los candidatos? Los aspirantes deben ser mayores de edad, estar en goce de sus derechos políticos y no encontrarse dentro de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la normativa electoral.

Las organizaciones políticas deberán verificar el cumplimiento de estos requisitos antes de presentar las candidaturas. ❓¿Qué asistencia ofrecerá el CNE durante el proceso? El CNE habilitará mesas de acompañamiento técnico en su sede matriz y en las 24 delegaciones provinciales electorales.

Estos espacios brindarán apoyo a las organizaciones políticas para que completen el trámite dentro del plazo previsto. ❓¿Presentar los documentos significa que la candidatura ya está inscrita? No. El envío de la documentación mediante la plataforma no garantiza la inscripción definitiva.

La candidatura quedará oficialmente inscrita cuando la resolución de calificación esté en firme y no existan recursos administrativos o jurisdiccionales pendientes.

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