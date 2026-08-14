Avanzan las postulaciones y acuerdos políticos para las elecciones 2027

El Consejo Nacional Electoral y las diferentes organizaciones políticas avanzan en la configuración de las elecciones 2027 mediante diversas novedades electorales.

Durante esta jornada se resolvieron informes técnicos de verificación para postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) 2027 y se reconfiguraron cuadros para las elecciones seccionales en varias jurisdicciones del país.

Resoluciones e informes sobre las elecciones 2027

En el marco de las novedades electorales, el Pleno del CNE aprobó este viernes 14 de agosto de 2026 los informes de verificación de requisitos, inhabilidades y prohibiciones de los aspirantes al Cpccs 2027.

La Comisión Verificadora determinó que, de 309 postulantes evaluados, 61 cumplieron los requisitos, 245 los incumplieron y tres personas declinaron su participación.

Tras la notificación, se activará la etapa para interponer impugnaciones ante el CNE y recursos jurisdiccionales ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), previo a la publicación del listado oficial prevista para el 24 de septiembre, cuando las candidaturas adquirirán el carácter de irrenunciables.

Postulación de Luisa González por Pachakutik en Manabí

El movimiento Pachakutik comunicó a la Delegación Provincial Electoral en Manabí el retiro de sus precandidatos Gladys Pionce y Luis Chalacama para auspiciar a Luisa González a la Prefectura de Manabí y al médico Gabriel Giler a la Viceprefectura para las elecciones 2027.

González buscó inicialmente el respaldo del movimiento Amigo, organización suspendida temporalmente por el TCE por una investigación de supuesto lavado de activos. Por su parte, el asambleísta Guido Mendoza se mantendrá en su curul legislativa.

Preinscripción de Fiorella Ycaza para la Alcaldía de Guayaquil

En el ámbito municipal, Fiorella Ycaza, esposa del alcalde Aquiles Alvarez, anunció formalmente a través de su cuenta de X que completó su preinscripción como candidata para la Alcaldía de Guayaquil.

En su pronunciamiento público, la aspirante manifestó asumir este proceso con firmeza, convicción y confianza en la democracia y la ley para buscar nuevas oportunidades en la ciudad.

Plazos de inscripción y recursos ante los organismos de control

Por su parte, el presidente del CNE, José Cabrera, se refirió al ritmo de registro de las listas en el sistema institucional y recordó las condiciones legales vigentes para los postulantes.

La autoridad precisó que, una vez calificados por el organismo electoral, las candidaturas adquieren carácter de irrenunciables, salvo situaciones excepcionales como fallecimiento o enfermedad grave, aunque aclaró que en la fase previa las dimisiones aún son procedentes.

Asimismo, señaló que hasta el momento se contabilizan 5 756 personas inscritas frente a una proyección histórica de entre 50 000 y 60 000 aspirantes, e instó a las agrupaciones a no postergar el trámite para las horas finales, advirtiendo que el 17 de agosto a las 18:00 se cerrará la plataforma informática y no se admitirá más documentación.

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