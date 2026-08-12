Inscripción de candidaturas para elecciones seccionales suma nuevos nombres en las provincias

Las agrupaciones políticas intensifican sus trámites en todo el país a pocos días de que concluya el plazo oficial para la inscripción de candidaturas con miras a las Elecciones Seccionales de 2027. Frente al incremento en el flujo de registros digitales, el Consejo Nacional Electoral desplegó un operativo de soporte técnico para acompañar a las organizaciones en este procedimiento.

Plazo final para la inscripción de candidaturas

El Consejo Nacional Electoral recordó que las solicitudes para la inscripción de candidaturas se receptarán únicamente a través de su plataforma informática hasta las 18:00 del lunes 17 de agosto de 2026.

Para facilitar este procedimiento obligatorio en línea, el organismo mantiene activadas 117 mesas de asistencia técnica de lunes a domingo en todas las delegaciones provinciales electorales del país.

Asimismo, la autoridad electoral confirmó que incrementará estos puntos de soporte según lo exija la demanda de los partidos y movimientos políticos en la recta final del calendario institucional.

Postulaciones en Guayas para la inscripción de candidaturas

En Guayas, la inscripción de candidaturas sumó a figuras de Acción Democrática Nacional (ADN). Cynthia Viteri y Andrés Guschmer acudieron a la Delegación Provincial del CNE para oficializar sus postulaciones; Viteri buscará la Alcaldía de Guayaquil y Guschmer participará por la Prefectura del Guayas.

En esa misma lista consta Niels Olsen, aspirante a la Alcaldía de Samborondón.

Situación de la inscripción de candidaturas en Quito

En la capital, el avance de la inscripción de candidaturas a la Alcaldía de Quito muestra a un solo postulante con el trámite completado hasta el martes 11 de agosto de 2026: el actual alcalde Pabel Muñoz, respaldado por la alianza PSE, Unidad Popular y Todos.

Por su parte, el precandidato de ADN, Harold Burbano, registra documentación pendiente. Otros partidos definieron sus fechas de registro en línea: Avanza inscribirá a Jorge Yunda entre el 12 y 13 de agosto, Imparables anotará a Wilson Merino el 14 de agosto, y Sociedad Patriótica (PSP) prevé oficializar la postulación de Bernardo Jijón en las próximas horas.

Entre los precandidatos elegidos en primarias también figuran Galo Almeida (Centro Democrático), César Díaz (PID), Linda Romero (PSC), Alejandro Guevara (Pachakutik), Paul Desamblanc (Futuro 20) y Carla Larrea (Creo). Asimismo, Izquierda Democrática (ID) eligió a Juan Guarderas, aunque no podría registrar postulaciones debido a que sus primarias no contaron con el aval del CNE.

Calificaciones aprobadas y observadas en Manabí

En Manabí, la Junta Provincial Electoral calificó la lista a la Prefectura de Francisco Bravo y Yadira Menéndez (Alianza ABC).

En las alcaldías se aprobaron las postulaciones de Jaime Estrada en Manta (Alianza por el Rescate de la Ciudad), Raúl Andrade en Chone (Caminemos), María José Fernández en Portoviejo (Caminantes), Rosa Puertas en Pedernales (Unidos para Progresar) y Walther Cevallos en Bolívar (Unidos para Progresar).

La Junta concedió un plazo de 48 horas para subsanar observaciones sobre firmas, requisitos de residencia y documentos a listas de concejales y vocales parroquiales de movimientos como Caminantes y la alianza Unidos para Progresar.

¿Cuántos recintos electorales habilitará el CNE para las votaciones?

Para los comicios del próximo domingo 29 de noviembre de 2026, el CNE habilitará un total de 4 399 recintos electorales en el país y 93 en el exterior.

La entidad verificó que las instalaciones cuenten con las condiciones de infraestructura civil y tecnológica necesarias para las Juntas Receptoras del Voto (JRV). Ante posibles emergencias naturales o eventos climáticos, el organismo prevé aplicar planes de contingencia para la reubicación oportuna de los recintos.

Preguntas frecuentes sobre la inscripción de candidaturas para elecciones seccionales en Ecuador

❓ ¿Hasta cuándo se recepta la inscripción de candidaturas para las Elecciones Seccionales 2027?

El Plazo final para la inscripción de candidaturas es hasta las 18:00 del lunes 17 de agosto de 2026.

El Consejo Nacional Electoral recepta las solicitudes a través de su plataforma informática en línea, contando con 117 puntos de asistencia técnica para partidos y movimientos políticos.

❓ ¿Quiénes lideran la inscripción de candidaturas por ADN en Guayas?

Cynthia Viteri para la Alcaldía de Guayaquil y Andrés Guschmer para la Prefectura del Guayas.

Los aspirantes acudieron a la Delegación Provincial Electoral del Guayas para formalizar sus expedientes, incluyendo también a Niels Olsen para la Alcaldía de Samborondón.

❓ ¿Cuántos candidatos han completado la inscripción de candidaturas para la Alcaldía de Quito?

Un solo candidato, Pabel Muñoz.

El actual alcalde de la capital registró su postulación el 6 de agosto por la alianza PSE, Unidad Popular y Todos, mientras que los demás movimientos preparan sus formularios en línea para los próximos días.

❓ ¿Qué requisitos revisa la Junta Electoral antes de calificar la inscripción de candidaturas?

Formularios, hojas de vida, plan de trabajo, declaración juramentada de bienes, paridad de género y designación del responsable económico.

Las juntas provinciales evalúan la documentación presentada para certificar que las listas cumplan con la normativa electoral vigente o conceder 48 horas para subsanar observaciones.

❓ ¿Cuándo serán las votaciones y cuántos recintos funcionarán tras la inscripción de candidaturas?

El domingo 29 de noviembre de 2026, con 4.399 recintos en Ecuador y 93 en el exterior.

El CNE seleccionó los establecimientos para la instalación de las Juntas Receptoras del Voto garantizando la accesibilidad de los electores y seguridad ante eventualidades climáticas.

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