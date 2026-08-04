La Revolución Ciudadana corre contra el tiempo para inscribir sus candidatos en las elecciones seccionales 2026

Los aspirantes vinculados a Revolución Ciudadana (RC) no solo tendrán que promocionar sus propuestas durante la campaña para las elecciones seccionales el próximo 29 de noviembre de 2026. Antes deberán conseguir que sus votantes identifiquen bajo qué movimientos, números y colores aparecerán en las papeletas.

Ese es el reto que enfrenta el correísmo después de la suspensión provisional de su organización y del movimiento Amigo, lista 16, que había acogido a sus precandidatos. Aunque existe una vía para que participen mediante otras agrupaciones políticas, tres expertos consultados coinciden en que trasladar el respaldo construido por la lista 5 será complejo.

Revolución Ciudadana quedó sin dos vehículos electorales

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso el 6 de marzo de 2026 la suspensión provisional de Revolución Ciudadana durante nueve meses. La medida fue adoptada por el juez Joaquín Viteri dentro de la causa 029-2026-TCE, tras un pedido de la Fiscalía relacionado con la investigación del caso Caja Chica por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos.

Mientras la suspensión permanezca vigente, la lista 5 no puede inscribir candidaturas con su propio nombre y casillero. La Corte Constitucional inadmitió posteriormente una acción extraordinaria de protección presentada por la organización, debido a que estaba dirigida contra una decisión del TCE emitida durante el periodo electoral. Como resultado, la medida continuó vigente.

Ante ese escenario, el correísmo acordó que buena parte de sus aspirantes participara mediante el movimiento Amigo. Sin embargo, el TCE también suspendió provisionalmente a esa agrupación durante nueve meses, el 17 de julio.

La decisión se produjo después de que la Fiscalía informara sobre una investigación previa reservada por presunto lavado de activos contra Amigo y sus directivos. El CNE ejecutó la disposición tres días después.

Pese a las dos suspensiones, la participación de los precandidatos correístas no está completamente cerrada. El director de Organizaciones Políticas del CNE, Juan Carlos González, explicó que pueden postularse mediante otras agrupaciones si Amigo retira los formularios correspondientes y los aspirantes presentan sus renuncias.

La fase de inscripción de candidaturas se desarrolla entre el 2 y el 17 de agosto. Las votaciones serán el 29 de noviembre de 2026 y la campaña oficial se extenderá únicamente del 12 al 26 de ese mes.

👉 https://t.co/QNO6XKWEE2 Así será la inscripción de candidaturas pic.twitter.com/VpN9LVR23H — El Comercio (@elcomerciocom) August 2, 2026

Los electores deberán identificar las nuevas listas

Andrés Obando, especialista en comunicación política, considera que el primer obstáculo será conseguir que los votantes conozcan bajo qué organizaciones aparecerán los aspirantes vinculados a RC.

Aunque la dirigencia intente informar cuál es la agrupación que acogerá a cada candidato, el tiempo disponible es reducido. A esa dificultad se suma la posibilidad de que existan diferencias entre los principios de Revolución Ciudadana y la línea política de los movimientos que acepten sus candidaturas.

Para Obando, la necesidad de recurrir a las organizaciones disponibles podría generar contradicciones ideológicas y dificultar la construcción de un mensaje electoral uniforme.

Sofía Guerrero, analista política, coincide en que el cambio puede debilitar la identidad construida por el correísmo. El número de lista, los colores, los símbolos, las canciones y el nombre de una organización funcionan como referencias que facilitan el reconocimiento de una candidatura.

Los aspirantes deberán trasladar ese capital político hacia movimientos locales o provinciales que no necesariamente son conocidos por los electores. Por eso, Guerrero considera que las campañas necesitarán explicar con claridad quiénes son los candidatos y bajo qué organizaciones participan.

Rodrigo Jordan, director del Centro Latinoamericano de Manejo de Crisis y Comunicación, también identifica un problema de reconocimiento. El nombre, el logotipo y el casillero electoral se encuentran entre los principales activos de cualquier partido o movimiento.

Participar con referencias distintas a las tradicionales puede dificultar tanto la identificación de las candidaturas como el posicionamiento de sus propuestas. El problema se acentúa por la cantidad de organizaciones, candidatos y dignidades que estarán presentes en las elecciones seccionales.

El correísmo recurrirá a distintos partidos para inscribir sus candidaturas

La presidenta de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, confirmó que en Pichincha se trabaja en un frente político integrado por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Unidad Popular (UP) y el movimiento provincial Todos.

Mediante esta plataforma se inscribirá a Pabel Muñoz para la reelección como alcalde de Quito, mientras Alexandro Tonello buscará la Prefectura de Pichincha.

Rivadeneira informó que en Guayas el Partido Socialista Ecuatoriano será el vehículo electoral del correísmo.

David Norero será postulado para la Alcaldía de Guayaquil, tras un consenso con el alcalde Aquiles Alvarez, y la exasambleísta Sofía Espín será la candidata a la Prefectura del Guayas.

La dirigente explicó que RC recurrirá a distintos partidos y movimientos en las demás localidades, aunque mantuvo sus nombres en reserva. También reconoció que podrían establecer acuerdos con organizaciones con las que no coinciden ideológicamente y que, en los territorios donde no consigan un aval, podrían quedarse sin candidatos.

Para orientar a sus votantes, el correísmo prevé habilitar una aplicación con los números y colores que identificarán a cada aspirante.

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Una campaña local dificulta centralizar el mensaje

Obando explica que el escenario sería diferente si se tratara de una elección presidencial, pues la comunicación podría concentrarse en un solo candidato nacional. En los comicios seccionales, en cambio, los mensajes se dividen entre cientos de postulaciones y cada localidad tiene su propia dinámica política.

La campaña oficial de 15 días limita aún más el tiempo para explicar a los votantes qué movimientos auspician a los candidatos correístas. Según el especialista, existe una alta probabilidad de que parte del voto identificado con RC termine dispersándose.

Este escenario podría favorecer a Acción Democrática Nacional (ADN), debido a que el oficialismo participará con una marca, colores y casillero reconocibles en todo el país. Los aspirantes vinculados a RC, en contraste, podrían aparecer con distintos nombres y elementos gráficos según cada provincia o cantón.

Guerrero aclara que el impacto no será igual para todos. Dependerá del posicionamiento individual de cada candidato, de la capacidad organizativa para explicar el nuevo mecanismo de participación y del liderazgo nacional que conserve el movimiento.

Una figura conocida en su territorio podría tener mejores posibilidades de trasladar su respaldo hacia otra lista. El desafío sería mayor para los candidatos que dependan principalmente del nombre y de los símbolos de Revolución Ciudadana.

Jordan añade que este cambio obligará a modificar las estrategias electorales. Las campañas deberán posicionar simultáneamente al aspirante, sus propuestas y una organización que puede resultar desconocida para parte de sus potenciales votantes.

Las alianzas pueden ampliar o fragmentar el voto

La incorporación de candidatos correístas a varias organizaciones no necesariamente tendrá un único efecto. Guerrero considera que la estrategia podría ampliar la presencia territorial de RC si consigue acuerdos con movimientos locales que ya tengan estructuras y liderazgos consolidados.

El riesgo aparece cuando no existe una coordinación nacional clara. La falta de un mensaje común podría impedir que los electores identifiquen dónde se encuentran los candidatos relacionados con el correísmo y provocar una fragmentación de su respaldo.

Jordan observa otra posible consecuencia después de las elecciones. Las alianzas formadas principalmente para conseguir un espacio en la papeleta podrían enfrentar problemas de gobernabilidad si sus integrantes no comparten una estructura ni una línea ideológica previa.

Las discrepancias podrían aparecer cuando las autoridades electas deban tomar decisiones, conformar mayorías o distribuir responsabilidades dentro de los gobiernos locales.

Diferencias sobre el impacto democrático

Los tres especialistas presentan posiciones diferentes respecto de las consecuencias institucionales.

Obando considera que las suspensiones afectan la igualdad de condiciones porque una fuerza política enfrenta más obstáculos que las demás para presentar y posicionar sus candidaturas. Cuando esa organización constituye una de las principales fuerzas opositoras, también podría aumentar el riesgo de concentración del poder.

Guerrero sostiene que la participación mediante organizaciones ajenas reduce la claridad de la competencia electoral. Los ciudadanos podrían tener mayores dificultades para conocer qué alianzas existen y cuál es el proyecto político que respaldan con su voto.

Jordan, en cambio, no considera que este escenario provoque por sí solo una afectación significativa al sistema político. A su criterio, el principal problema de la democracia ecuatoriana se encuentra en la percepción ciudadana sobre la capacidad de los políticos para responder a sus preocupaciones y mejorar sus condiciones de vida.

La posibilidad jurídica de participar mediante otras listas mantiene a los aspirantes correístas dentro de la competencia. El desafío político será conseguir que los electores los reconozcan cuando lleguen a las papeletas.

Revolución Ciudadana y sus candidatos en otras organizaciones políticas; preguntas frecuentes

¿Cómo participarán los candidatos de Revolución Ciudadana en las elecciones seccionales? Los aspirantes vinculados a Revolución Ciudadana deberán inscribirse mediante otros partidos y movimientos mientras continúe la suspensión provisional de la lista 5.

Gabriela Rivadeneira, presidenta de RC, confirmó que recurrirán a distintas organizaciones según cada provincia o cantón. ¿Qué partidos respaldarán a Pabel Muñoz y Alexandro Tonello en Pichincha? Gabriela Rivadeneira informó que en Pichincha se trabaja en un frente integrado por el Partido Socialista Ecuatoriano, Unidad Popular y el movimiento provincial Todos.

Mediante esa plataforma, Pabel Muñoz buscará la reelección como alcalde de Quito y Alexandro Tonello será candidato a la Prefectura de Pichincha. ¿Con qué partido participarán los candidatos correístas en Guayas? Rivadeneira confirmó que el Partido Socialista Ecuatoriano será el vehículo electoral de Revolución Ciudadana en Guayas.

David Norero será candidato a la Alcaldía de Guayaquil, mientras Sofía Espín buscará la Prefectura del Guayas. ¿Por qué será difícil identificar a los candidatos de Revolución Ciudadana en las papeletas? Los aspirantes no aparecerán con el número, los colores ni los símbolos tradicionales de la lista 5. Además, podrían participar mediante organizaciones diferentes en cada territorio.

Los expertos advierten que esta situación puede generar confusión y obligará a las campañas a explicar simultáneamente quién es el candidato y bajo qué lista participa. ¿Cómo orientará Revolución Ciudadana a sus votantes? El correísmo prevé habilitar una aplicación que muestre los números y colores con los que aparecerá cada candidato en las papeletas.

Rivadeneira también reconoció que podrían existir acuerdos con organizaciones de distinta orientación ideológica y que, donde no encuentren un partido que los auspicie, podrían quedarse sin candidaturas.

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