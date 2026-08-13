CNE y Contraloría controlarán uso de bienes en Elecciones 2027

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría General del Estado (CGE) formalizaron una alianza este jueves 13 de agosto de 2026 orientada a las Elecciones 2027.

Ambas entidades suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional pensado específicamente para el marco de los comicios Seccionales y de la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), garantizando la vigilancia sobre los fondos estatales durante el periodo electoral.

Acuerdos interinstitucionales para las Elecciones 2027

El pacto interinstitucional enfocado en las Elecciones 2027 busca implementar herramientas de coordinación entre los dos organismos de control.

Dentro de los límites de sus atribuciones legales, el acuerdo persigue la fiscalización directa sobre el empleo de los recursos estatales a lo largo de la campaña de las votaciones en curso, permitiendo la identificación oportuna de supuestas infracciones en materia electoral.

Postura del CNE ante el uso de fondos estatales

Durante el acto de firma, el titular del CNE, José Cabrera Zurita, ratificó la meta de asegurar un desarrollo democrático con equidad en la difusión proselitista.

El funcionario recalcó que la institución tiene una tarea precisa para las próximas Elecciones 2027, la cual abarca tanto la prevención como la sanción en caso de que se utilicen presupuestos del Estado para beneficiar campañas políticas.

Mecanismos de la Contraloría para la fiscalización

Desde la Contraloría General del Estado, el contralor Mauricio Torres indicó que este instrumento legal facilitará tareas coordinadas para vigilar, detectar y frenar desviaciones en los fondos colectivos.

La fiscalización vinculada a las Elecciones 2027 se llevará a cabo a través de procedimientos técnicos estructurados de forma conjunta y bajo principios de independencia entre las entidades del Estado.

Vigilancia en las votaciones Seccionales y del CPCCS

El proceso de supervisión abarcará todo el periodo proselitista correspondiente a las Elecciones Seccionales y a la designación de autoridades del CPCCS del año 2027.

Mediante este esfuerzo combinado, se pretende impedir el aprovechamiento de la infraestructura o bienes públicos en favor de candidaturas, manteniendo la fiscalización activa antes y durante la jornada democrática en el país.