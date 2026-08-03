Las elecciones ya son una realidad cercana

Con la convocatoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Ecuador entra en un tiempo decisivo. El 29 de noviembre, cerca de 14 millones de ciudadanos elegirán a las autoridades que administrarán municipios, prefecturas y juntas parroquiales durante los próximos cuatro años. Sin embargo, la verdadera elección comenzó mucho antes de que se abrieran las urnas y terminará mucho después del conteo de votos.

Las elecciones locales suelen recibir menos atención que las presidenciales, pese a que son las que más inciden en la vida cotidiana. La calidad de las calles, el agua potable, el transporte, la seguridad barrial, la planificación urbana, la gestión ambiental o la respuesta ante emergencias dependen, en gran medida, de las autoridades que ahora entran en competencia. Votar por un alcalde o un prefecto no es un acto menor: significa decidir quién administrará recursos públicos que afectan directamente la calidad de vida de millones de personas.

‘La convocatoria electoral no debe entenderse únicamente como el inicio de un calendario administrativo. Es la apertura de un espacio de deliberación democrática que exige madurez institucional y participación informada’.

Por eso preocupa que las campañas seccionales, con demasiada frecuencia, se reduzcan a la confrontación, la descalificación personal o la promesa imposible. La democracia local necesita menos espectáculo y más gestión. Los ciudadanos tienen derecho a conocer planes verificables, presupuestos realistas, indicadores de cumplimiento y equipos técnicos capaces de ejecutar aquello que prometen.

La convocatoria del CNE también recuerda la elección de los integrantes del Cpccs, una institución que continúa generando un amplio debate nacional. Independientemente de las posiciones sobre su futuro, el país necesita que quienes aspiren a integrarlo expliquen con claridad cuál será su papel en el fortalecimiento institucional y cómo garantizarán procesos de designación transparentes, alejados de intereses partidistas o corporativos.

Otro desafío será la calidad del debate público. Los 45 debates electorales obligatorios representan una oportunidad para elevar la discusión política, siempre que no se conviertan en ejercicios de frases prefabricadas. La ciudadanía espera respuestas sobre movilidad, empleo, seguridad, desarrollo territorial, gestión de riesgos y sostenibilidad. Esos son los problemas que ocupan a las familias, no las disputas estériles que suelen dominar las redes sociales.

En una época marcada por la desinformación y la velocidad de las plataformas digitales, el compromiso con la verdad adquiere un valor aún mayor. La responsabilidad recae sobre candidatos, partidos, medios de comunicación y ciudadanos. Todos comparten la obligación de verificar información, contrastar propuestas y rechazar la manipulación como herramienta política.

La convocatoria electoral no debe entenderse únicamente como el inicio de un calendario administrativo. Es la apertura de un espacio de deliberación democrática que exige madurez institucional y participación informada. Ecuador necesita autoridades capaces de administrar con eficiencia, pero también ciudadanos dispuestos a exigir cuentas más allá del día de la votación.

La democracia no se fortalece únicamente depositando una papeleta en las urnas. Se fortalece cuando el voto es el resultado de una decisión consciente, informada y responsable. Esa sigue siendo la mejor garantía para construir gobiernos locales más transparentes, eficaces y cercanos a las necesidades reales de la sociedad.