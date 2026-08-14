Asambleístas renuncian para buscar candidaturas en las elecciones seccionales

La cercanía del cierre de inscripciones para las elecciones seccionales de 2027 provoca cambios en la conformación de la Asamblea Nacional. Al menos 18 legisladores principales y suplentes presentaron sus renuncias irrevocables con la intención de participar en los próximos comicios.

Las organizaciones políticas podrán registrar candidatos a alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales hasta las 18:00 del lunes 17 de agosto de 2026, según el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE).

ADN registra nueve renuncias de legisladores principales

Acción Democrática Nacional (ADN) concentra la mayor cantidad de asambleístas principales que dejaron sus cargos para buscar otra dignidad.

Niels Olsen aspira a la Alcaldía de Samborondón y Francisco Cevallos Macías busca la Alcaldía de Milagro. Jadira Bayas, por su parte, participará como candidata a alcaldesa de Santo Domingo.

Entre los aspirantes a prefecturas constan Andrés Guschmer, por Guayas; Eduardo Mendoza, por Los Ríos; Alejandro Lara, por Tungurahua, y Ana Belén Tapia, por Napo.

La nómina de ADN también incluye a Juan José Reyes, candidato a concejal de Guayaquil, y Arianna Burgos, quien buscará una concejalía en Samborondón.

Revolución Ciudadana y PSC también registran salidas

En Revolución Ciudadana (RC), Fricson George Tenorio renunció para postularse a la Alcaldía de Daule, mientras que Janeth Bustos Salazar participará como candidata a la Prefectura de Esmeraldas.

Dos legisladores del Partido Social Cristiano (PSC) también dejaron sus funciones. Otto Vera Palacios buscará la Prefectura de Santa Elena y Johnny Terán Barragán participará por la Prefectura de Los Ríos.

Esta última provincia tendrá entre sus candidatos a dos asambleístas salientes: Eduardo Mendoza, de ADN, y Johnny Terán Barragán, del PSC.

Cinco suplentes dejaron sus cargos

Las renuncias también alcanzaron a cinco legisladores suplentes.

Revolución Ciudadana registra tres casos: César Delgado Orlando, alterno de la asambleísta de Manabí María Gabriela Molina; Jean Íñiguez Macías, suplente de la legisladora de Guayas Cristina Jácome, y Tanya Robles Villareal, alterna del asambleísta de Pichincha Héctor Rodríguez.

Por ADN renunciaron Neyda Donoso Tovar, suplente de la asambleísta de Los Ríos Rosa Torres, y Diego Tarupi Reina, segundo alterno de la legisladora por Carchi Lucía Pozo.

Pozo también aspira a registrar su candidatura para la Prefectura del Carchi, pero hasta el momento no ha presentado su renuncia.

Asambleístas renunciaron para participar en las elecciones seccionales; preguntas frecuentes

¿Cuántos asambleístas renunciaron para participar en las elecciones seccionales? Al menos 18 legisladores, entre principales y suplentes, presentaron sus renuncias irrevocables para buscar otras dignidades en las elecciones seccionales de 2027.

Las organizaciones políticas podrán inscribir candidaturas hasta las 18:00 del lunes 17 de agosto de 2026. ¿Por qué los asambleístas deben renunciar antes de ser candidatos? El artículo 93 del Código de la Democracia establece que una autoridad elegida mediante votación popular debe dejar su cargo antes de postularse para una dignidad distinta.

Por esa razón, los legisladores que buscan alcaldías, prefecturas o concejalías deben presentar previamente su renuncia. ¿Qué movimiento registra más renuncias de asambleístas principales? Acción Democrática Nacional concentra nueve renuncias de legisladores principales.

Entre ellos están Niels Olsen, Francisco Cevallos Macías, Jadira Bayas, Andrés Guschmer, Eduardo Mendoza, Alejandro Lara, Ana Belén Tapia, Juan José Reyes y Arianna Burgos. ¿Qué legisladores de RC y PSC dejaron la Asamblea? Por Revolución Ciudadana renunciaron Fricson George Tenorio y Janeth Bustos Salazar para buscar la Alcaldía de Daule y la Prefectura de Esmeraldas, respectivamente.

Por el Partido Social Cristiano dejaron sus cargos Otto Vera Palacios, candidato a la Prefectura de Santa Elena, y Johnny Terán Barragán, aspirante a la Prefectura de Los Ríos. ¿Cuántos asambleístas suplentes renunciaron? Cinco legisladores suplentes dejaron sus cargos: tres vinculados a Revolución Ciudadana y dos a ADN.

Las renuncias se producen mientras partidos y movimientos terminan de definir sus listas antes del cierre de inscripciones del 17 de agosto.

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