Candidaturas para las elecciones seccionales no quedarán en firme tras el cierre de inscripciones

El cierre de inscripciones para las elecciones seccionales no definirá de inmediato a todos los nombres que aparecerán en las papeletas. El sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) permanecerá habilitado hasta las 18:00 de este lunes 17 de agosto de 2026, pero las postulaciones ingresadas todavía deberán atravesar varias fases.

A partir del cierre comenzará la calificación de los expedientes. El procedimiento incluye la revisión de requisitos, posibles objeciones de otras organizaciones políticas y eventuales recursos ante el Pleno del CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Por esa razón, los nombres registrados hasta el final del plazo deben considerarse candidaturas presentadas. La inscripción oficial solo ocurre cuando la resolución que las califica queda en firme y los organismos electorales certifican que no existen recursos pendientes.

Las objeciones comenzarán después de la notificación

Las juntas provinciales electorales deberán notificar a los sujetos políticos la nómina de candidaturas presentadas dentro del plazo de un día. Para los expedientes ingresados este lunes, la comunicación podría realizarse hasta el martes 18 de agosto.

Desde la notificación, las organizaciones políticas tendrán dos días para presentar objeciones. En el caso de las últimas postulaciones, este período podría extenderse hasta el jueves 20 de agosto.

Si una candidatura recibe una objeción, la Junta Provincial Electoral deberá trasladarla a la persona cuestionada. El candidato o la organización que lo auspicia tendrá dos días para responder y entregar pruebas de descargo. La falta de una contestación no detendrá el procedimiento.

Con respuesta o sin ella, la Junta deberá resolver la objeción y decidir si califica o rechaza la candidatura. El calendario electoral contempla que esta primera fase pueda extenderse hasta el 25 de agosto para los expedientes presentados al final del plazo.

Aunque ninguna organización formule una objeción, el expediente deberá pasar por una revisión técnica y jurídica. Las autoridades electorales verificarán el cumplimiento de los requisitos personales, la documentación, las reglas de paridad y participación juvenil, así como la ausencia de prohibiciones o inhabilidades.

Una resolución favorable todavía puede ser impugnada

La calificación emitida por una Junta Provincial Electoral no convierte inmediatamente a la persona en candidata definitiva. La resolución todavía puede ser impugnada ante el Pleno del CNE.

Las organizaciones políticas dispondrán de dos días desde la notificación para presentar ese recurso. En los últimos expedientes, las impugnaciones podrían ingresar hasta el 27 de agosto.

La Junta deberá remitir la documentación al CNE para que el Pleno revise la decisión. De acuerdo con el calendario electoral, esta instancia administrativa podría prolongarse hasta el 30 de agosto.

El CNE podrá confirmar la calificación, modificar la resolución o negar la candidatura. Sin embargo, su pronunciamiento tampoco será necesariamente definitivo, debido a que las partes podrán acudir al TCE.

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⏰ | Este lunes, 17 de agosto, a las 1️⃣8️⃣:0️⃣0️⃣, culmina el plazo para la #InscripciónCandidaturasEc en línea, a través del Sistema Informático del CNE.



🧑🏻‍💻 | Las organizaciones políticas que requieran acompañamiento pueden acceder a las #MesasTécnicasCNE,… pic.twitter.com/6AHcWEe2mG — cnegobec (@cnegobec) August 17, 2026

La disputa por una candidatura puede llegar al TCE

Las resoluciones administrativas sobre la aceptación o negativa de una candidatura pueden cuestionarse mediante un recurso subjetivo contencioso electoral.

El recurso deberá presentarse dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución del CNE. Para los expedientes que agoten los plazos máximos, la presentación podría realizarse hasta el 2 de septiembre.

El calendario establece hasta 15 días para que el TCE tramite y resuelva estas causas. Las decisiones sobre las candidaturas originales podrían emitirse hasta el 14 de septiembre.

Después de la sentencia, las partes tendrán la posibilidad de solicitar una aclaración o ampliación. Estos recursos horizontales no constituyen una nueva apelación, sino que buscan aclarar puntos dudosos o conseguir un pronunciamiento sobre aspectos que no fueron resueltos.

⟫ https://t.co/koQg0vjg5k | 🗳️ Estas son las candidaturas inscritas en el CNE a pocas horas del cierre pic.twitter.com/ZACPAcSDee — El Comercio (@elcomerciocom) August 17, 2026

La presentación y resolución de esos pedidos podría extenderse hasta el 19 de septiembre. Posteriormente, el TCE deberá certificar la ejecutoría. Para los expedientes iniciales, esta fase está contemplada hasta el 22 de septiembre.

Solo después de ese momento la candidatura podrá considerarse calificada, oficialmente inscrita y en firme, como dispone el Reglamento para la Calificación e Inscripción de Candidaturas.

El listado oficial se publicará en noviembre

Una vez concluidos los procesos de calificación y las disputas administrativas y jurisdiccionales, el CNE validará la documentación de las candidaturas entre el 1 y el 8 de noviembre.

El listado oficial consolidado de candidaturas inscritas está previsto para el 9 de noviembre. Esa información servirá para continuar con la preparación de las papeletas y los documentos electorales.

Hasta entonces, los reportes sobre postulaciones reflejarán el número de solicitudes presentadas, pero no necesariamente la cantidad definitiva de candidatos que participarán en las elecciones del 29 de noviembre de 2026.

Elecciones seccionales y candidaturas; preguntas frecuentes

❓¿Qué pasa después del cierre de inscripción de candidaturas? Después de las 18:00 de este lunes 17 de agosto comenzará la calificación de las postulaciones presentadas ante el CNE.

Las juntas provinciales deberán revisar requisitos, documentación, paridad, participación juvenil y posibles prohibiciones o inhabilidades antes de decidir si califican cada candidatura. ❓¿Cuándo se pueden presentar objeciones contra una candidatura? Las organizaciones políticas tendrán dos días desde la notificación de la candidatura para presentar objeciones.

En el caso de las postulaciones ingresadas al final del plazo, esta etapa podría extenderse hasta el jueves 20 de agosto. La persona cuestionada tendrá otros dos días para responder y presentar pruebas. ❓¿Qué ocurre si una candidatura es calificada por una Junta Provincial Electoral? La resolución todavía podrá ser impugnada ante el Pleno del CNE dentro de los dos días posteriores a su notificación.

El CNE podrá confirmar, modificar o negar la candidatura. Su decisión también puede ser cuestionada posteriormente ante el Tribunal Contencioso Electoral. ❓¿Cuándo una candidatura queda oficialmente inscrita y en firme? Una candidatura queda oficialmente inscrita cuando la resolución que la califica está ejecutoriada y no existen recursos administrativos o jurisdiccionales pendientes.

Si el caso llega al TCE, el proceso puede incluir una sentencia, pedidos de aclaración o ampliación y finalmente la certificación de ejecutoría. ❓¿Cuándo se conocerá la lista definitiva de candidatos para las elecciones seccionales? El CNE prevé publicar el listado oficial consolidado de candidaturas inscritas el 9 de noviembre de 2026.

Hasta entonces, los reportes mostrarán solicitudes y candidaturas en trámite, pero no necesariamente los nombres definitivos que aparecerán en las papeletas del 29 de noviembre.

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