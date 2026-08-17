Concluyó plazo para inscripción de candidatos a las elecciones seccionales de Ecuador

El plazo para la inscripción de candidatos a las elecciones seccionales en Ecuador concluyó a las 18:00 de este lunes 17 de agosto de 2026. El próximo 29 de noviembre se elegirán alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales.

¿Qué sigue después de la inscripción de los candidatos a las elecciones seccionales en Ecuador?

Más de 40 000 candidatos ya se habían inscrito para las elecciones seccionales de noviembre a escala nacional.

El último reporte del CNE, señaló que, habían 20 584 candidatos principales inscritos y 19 309 suplentes inscritos. En total, 39. 893.

Para alcaldes había 1 153 inscritos, 122 para prefectos y viceprefectos, 1759 para concejales rurales, 2 926 para concejales urbanos, 942 para concejales urbanos por circunscripción y 13 682 para vocales de juntas parroquiales.

Solo en Pichincha, la delegación provincial informó que tenían 287 candidaturas inscritas de 465 que terminaron la etapa preelectoral.

Candidatos a alcaldes de Quito

En Quito, hay nueve candidatos inscritos para la Alcaldía: Por Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7, consta Harold Andrés Burbano Villarreal. El Movimiento Futuro, lista 20, presentó a Paul Desambla Cañadas, mientras que Centro Democrático, lista 1, registró a Galo Vicente Almeida Garzón.

Wilson Eduardo Merino Rivadeneira aparece por el Movimiento Imparables, lista 79. El Partido Sociedad Patriótica (PSP), lista 3, postuló a Felipe Bernardo Jijón Nankervis y Avanza, lista 8, registró a Jorge Homero Yunda Machado.

La nómina también incluye a Linda Diana Romero Espinoza por el Partido Social Cristiano (PSC), lista 6; Carla Fernanda Larrea Falconí por el movimiento CREO, lista 21; y Christian Pabel Muñoz López por la alianza Ciudadana, conformada por las listas 2, 17 y 70.

Candidatos a prefectos de Pichincha

Pichincha tiene siete candidatos inscritos para la Prefectura: Jorge Washington Pinto Dávila consta por el Partido Sociedad Patriótica, lista 3, y Alexandro Tonello Carrera aparece como postulante de la alianza Ciudadana, listas 2, 17 y 70.

Acción Democrática Nacional, lista 7, presentó a Paola Giovanna Ubidia Burbano. Por CREO, lista 21, figura Mishelle Elisa Calvache Fernandez, mientras que Avanza, lista 8, registró a Nicolle Carla Cevallos Romo.

Juan Ernesto Zapata Silva consta como aspirante del Movimiento Imparables, lista 79. La nómina se completa con Claudia Gema Ormaza Loor, postulante del Partido Social Cristiano, lista 6.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el proceso de inscripción de candidatos se realizó exclusivamente en línea, a través del sistema informático habilitado.

Además, dio a conocer los pasos que siguen luego de la inscripción de las candidaturas.

Revisión de documentación entregada por candidatos

Las 24 Juntas Provinciales Electorales (JPE) revisarán y verificarán la documentación cargada en el sistema.

Los sujetos políticos podrán interponer objeciones, impugnaciones o los recursos que establece la ley ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), dentro de los plazos establecidos.

Candidaturas no están en firme

Las candidaturas se considerarán oficialmente inscritas únicamente cuando la resolución de calificación se encuentre en firme y no existan recursos administrativos o jurisdiccionales pendientes.

El listado oficial de candidatos se conocerá el 9 de noviembre.