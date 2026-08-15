CNE registra 10 711 candidatos principales inscritos para las elecciones seccionales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) registró 10 711 candidatos principales inscritos para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026 hasta las 16:20 de este sábado 15 de agosto de 2026. Jorge Yunda, Andrés Roche y Galo Lara están entres los inscritos en las últimas horas.

Los 10 711 candidatos principales a las elecciones seccionales registrados por el CNE

El próximo 29 de noviembre los ecuatorianos acudirán a las urnas para sufragar en las elecciones seccionales este 2026.

La ciudadanía elegirá alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiles, en sus respectivas jurisdicciones.

Candidatos a alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales

Hasta las 11:00 de este sábado, el CNE reporta la inscripción de 10 711 candidatos principales:

742 para alcaldes

82 para prefectos y viceprefectos

903 para concejales rurales

1574 para concejales urbanos

506 para concejales por circunscripción

6 904 para vocales de juntas parroquiales rurales

En el caso de concejales y vocales de juntas parroquiales rurales, que corresponden a elecciones pluripersonales, también se registran el mismo número de candidatos suplentes que son 9 887, con quienes suman 20 598 en todo el país.

Candidaturas quedan en firme luego de una resolución

Las candidaturas se consideran inscritas de forma oficial únicamente luego de la resolución en firme que las califique. Este es el acto por el cual el CNE acepta la inscripción.

Esta disposición consta en el artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral y de Orgainzaciones Políticas o Código de la Democracia.

Plazo concluye el lunes

Según el calendario electoral del CNE, el plazo para la inscripción de candidaturas concluye este lunes 17 de agosto de 2026. Esta fase inició el 2 de agosto.

Jorge Yunda, Galo Lara, Andrés Roche se inscribieron en las últimas horas

Entre los 9 340 candidatos a las elecciones seccionales 2026, están políticos que ya han ocupado esas dignidades o tienen trayectoria en otros cargos de elección popular.

Jorge Yunda, exalcalde de Quito, oficializó la inscripción de su candidatura a la misma dignidad este viernes 14 de agosto, con el auspicio de Avanza.

El exgobernador y exasambleísta de Los Ríos, Galo Lara, inscribió su candidatura a Alcalde de Quevedo por la organización oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN).

Fiorella Ycaza, esposa de Aquiles Alvarez, inscribió su candidatura para la Alcaldía de Guayaquil, por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), en esta semana.

El PSE auspicia a los candidatos del movimiento correísta Revolución Ciudadana.

Además, Andrés Roche, que buscará la misma dignidad de Ycaza, oficializó este sábado su inscripción por el Partido Social Cristiano (PSC).

Días atrás, lo hizo la exasambleísta y exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, por ADN.

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