CNE inicia la calificación de aspirantes al Cpccs para las elecciones seccionales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entra en la etapa de calificación de las candidaturas para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). El proceso determinará cuántos de los 308 aspirantes aparecerán en las papeletas electorales del 29 de noviembre de 2026.

El plazo para que la comisión verificadora revisara los expedientes terminó el miércoles 12 de agosto. Este equipo analizó desde el 14 de julio las hojas de vida y el cumplimiento de los requisitos establecidos para participar en la elección de los siete consejeros del Cpccs.

La comisión recibió 286 denuncias contra los aspirantes

La revisión también incluyó 286 denuncias presentadas por ciudadanos contra los precandidatos. Los señalamientos se relacionan con posibles prohibiciones como adeudar pensiones alimenticias, mantener contratos con el Estado, haber dirigido una organización política, poseer activos en paraísos fiscales o tener sentencias judiciales en firme.

La comisión está integrada por 10 funcionarios del CNE. Sus informes son considerados actos de simple administración, por lo que este equipo no puede negar directamente una precandidatura.

El Pleno del CNE deberá revisar los informes en sesiones públicas y decidir si los acoge. También le corresponde resolver qué postulaciones cumplen los requisitos para quedar calificadas e inscritas.

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El CNE prevé completar la calificación hasta el 17 de agosto

El calendario electoral establece que la calificación se realizará entre el 13 y el 17 de agosto. Sin embargo, los consejeros electorales pueden ampliar el plazo para que la comisión presente sus informes.

Después de cada resolución, el CNE tendrá dos días para notificar a los postulantes y denunciantes. Las decisiones también se publicarán en la página web institucional y en tres diarios de circulación nacional.

Los aspirantes podrán impugnar las resoluciones durante cinco días, entre el 18 y el 24 de agosto. El Pleno contará con tres días para responder y el cronograma prevé que las decisiones queden firmes el 28 de agosto.

El listado definitivo se conocerá el 24 de septiembre

Las resoluciones del CNE podrán ser cuestionadas mediante un recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Este organismo tendrá 30 días para tramitar las causas que reciba y su decisión será definitiva.

El calendario fija para el 24 de septiembre la publicación del listado oficial de candidatos. Una vez calificadas e inscritas, las candidaturas serán irrenunciables.

Para esta elección, el CNE elaborará tres papeletas: una con las candidaturas de mujeres, otra con las de hombres y una tercera para representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, montuvios, afroecuatorianos y migrantes.

El 29 de noviembre, cada elector podrá votar por tres mujeres, tres hombres y un representante de la tercera papeleta. De esa votación saldrán los siete integrantes del Cpccs.

CNE y la calificación de candidatos para el Cpccs; preguntas frecuentes

¿Cuántos aspirantes buscan llegar al Cpccs en las elecciones de 2026? El proceso comenzó con 308 aspirantes que buscan integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El CNE deberá determinar, durante la etapa de calificación, cuántos cumplen los requisitos y podrán aparecer finalmente en las papeletas del 29 de noviembre. ¿Cuántas denuncias se presentaron contra los aspirantes al Cpccs? La comisión verificadora recibió 286 denuncias ciudadanas contra los precandidatos.

Los señalamientos se relacionan con posibles prohibiciones como deudas por pensiones alimenticias, contratos con el Estado, dirección de organizaciones políticas, activos en paraísos fiscales o sentencias en firme. ¿Quién decide qué candidaturas al Cpccs quedan calificadas? La comisión verificadora elabora informes sobre el cumplimiento de requisitos, pero no puede negar directamente una candidatura.

El Pleno del CNE deberá revisar esos informes en sesiones públicas y resolver qué aspirantes quedan calificados e inscritos. ¿Cuándo se conocerá la lista definitiva de candidatos al Cpccs? El calendario electoral fija para el 24 de septiembre de 2026 la publicación del listado oficial de candidatos.

Antes de esa fecha, las resoluciones del CNE pueden ser impugnadas y también recurridas ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo se votará para elegir a los siete integrantes del Cpccs? El CNE elaborará tres papeletas: una de mujeres, una de hombres y otra para representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, montuvios, afroecuatorianos y migrantes.

Cada elector podrá votar por tres mujeres, tres hombres y un representante de la tercera papeleta. De esa votación saldrán los siete consejeros del Cpccs.

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