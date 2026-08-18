La Ruta Viva tendrá obras viales en pleno regreso a clases en Quito

La Ruta Viva atraviesa un período de cambios en su circulación por los trabajos de mantenimiento que comenzaron el 15 de agosto de 2026. Más de 90 000 personas transitan por esta arteria, que conecta Quito con los valles y sirve como una de las rutas hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Las intervenciones se extenderán por varios meses y coinciden con el próximo inicio de clases en Sierra y Amazonía.

Obras en la Ruta Viva abarcan cinco tramos

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) interviene cinco tramos de la Ruta Viva. El proyecto contempla el retiro total de la carpeta asfáltica deteriorada y su reemplazo por una nueva.

Los trabajos también incluyen renovación de señalización horizontal y vertical e instalación de radares informativos. El Municipio señala que el objetivo consiste en recuperar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial.

Los cinco segmentos contemplados son:

Tramo 1: entre la calle 2 de Agosto y la calle Jaime Salvador, en los sectores Tolagasi y Pachosalas.

entre la calle 2 de Agosto y la calle Jaime Salvador, en los sectores Tolagasi y Pachosalas. Tramo 2: desde la calle Juan Ascaray hasta Los Arupos, en el sector de Cochapamba.

desde la calle Juan Ascaray hasta Los Arupos, en el sector de Cochapamba. Tramo 3: desde La Cerámica hasta el Escalón Tumbaco.

desde La Cerámica hasta el Escalón Tumbaco. Tramo 4: desde la avenida General Eloy Alfaro hasta el Escalón Lumbisí.

desde la avenida General Eloy Alfaro hasta el Escalón Lumbisí. Tramo 5: zona del puente El Chiche.

Franklin Sánchez, gerente de Obras Públicas de Epmmop, indicó que tres tramos comenzaron de forma simultánea.

Cada sección tendrá entre 12 y 13 días de intervención. Sánchez señaló un tiempo aproximado de 75 días para los tres tramos iniciales y un plazo total de 125 días para completar el proyecto.

Ruta Viva tendrá contraflujos y cierres parciales por las obras

Los trabajos no contemplan cierres totales de la Ruta Viva. La planificación incluye cierres parciales y contraflujos coordinados entre Epmmop y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Los agentes civiles de tránsito aplicarán los contraflujos entre las 06:00 y las 20:00 durante las diferentes etapas de intervención.

Sánchez indicó que los sectores con trabajos mantendrán dos carriles habilitados de subida y dos de bajada.

Epmmop también contempla señalización informativa durante las intervenciones. El Municipio recomienda conducir con precaución, respetar las señales operativas y planificar los desplazamientos con anticipación.

Para los conductores que viajen hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, las alternativas señaladas por el Municipio son la avenida Oswaldo Guayasamín y la vía Collas.

Siniestros de tránsito en la Ruta Viva

La siniestralidad también forma parte del panorama de esta arteria. Los datos de Quito Data Vial muestran 87 siniestros de tránsito en la Ruta Viva durante todo 2025.

Con esa cifra, la Ruta Viva ocupó el sexto lugar entre las vías que aparecen con más siniestros en el tablero, junto con la avenida 10 de Agosto, que también registró 87.

En 2025, la avenida Simón Bolívar encabezó el registro con 414 siniestros. Le siguieron Mariscal Sucre, con 305; Maldonado, con 161; y Oswaldo Guayasamín, con 137.

Para 2026, la Ruta Viva registra 48 siniestros en el período disponible. En el mismo tablero, la Simón Bolívar aparece con 225; Mariscal Sucre, con 188; Maldonado, con 86; 6 de Diciembre, con 60; 10 de Agosto, con 57; Oswaldo Guayasamín, con 55; Galo Plaza Lasso, con 50; y Eloy Alfaro, con 48.

En toda la ciudad, Quito Data Vial contabilizó 3 831 siniestros, 2 434 personas lesionadas y 296 fallecidas durante 2025. Para el período disponible de 2026, el tablero registra 2 228 siniestros, 1 367 lesionados y 147 fallecidos.

Siniestros en la Ruta Viva pueden afectar el tránsito durante las obras

Andrés Castillo, experto en infraestructura y movilidad, analizó el efecto de los siniestros de tránsito sobre la circulación en esta arteria.

Su análisis surgió después del volcamiento de un tanquero en la Ruta Viva, incidente que provocó una alta carga vehicular durante la tarde del 17 de agosto de 2026.

Castillo sostiene que Quito requiere planes de contingencia para siniestros de gran magnitud en vías con alto flujo vehicular. También señala que la configuración de la Ruta Viva limita las opciones para desviar vehículos antes de un punto afectado.

El especialista comparó esta situación con la avenida General Rumiñahui, donde existen puntos que permiten sacar el tránsito antes de determinados sectores cuando ocurre un incidente.

Según Castillo, la Ruta Viva no cuenta con las mismas posibilidades. Esta característica puede extender las afectaciones a la circulación cuando un siniestro ocupa parte de la vía.

Durante el período de mantenimiento, un incidente puede coincidir con los contraflujos y cierres parciales previstos para las obras.

Obras en la Ruta Viva continuarán durante el regreso a clases

El inicio escalonado de clases del ciclo 2026-2027 en Sierra y Amazonía comenzará el 1 de septiembre. Para esa fecha, los trabajos en la Ruta Viva continuarán debido al plazo establecido para la intervención.

Castillo cuestiona la planificación de las obras viales que coinciden con las semanas previas al regreso a clases. También señala que distintas vías de Quito mantendrán intervenciones durante ese período.

El especialista sostiene que, hasta el momento de sus declaraciones, no conocía un plan específico de alternativas viales para el regreso a las aulas.

La Ruta Viva llegará a septiembre con intervenciones en cinco tramos, contraflujos entre las 06:00 y las 20:00 y cierres parciales. A esas condiciones se suma el registro de siniestros de tránsito en una vía utilizada por más de 90 000 personas.

Ruta Viva en Quito, preguntas frecuentes