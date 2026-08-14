Ruta Viva tendrá cierres viales parciales y contraflujos por desde este sábado 15 de agosto

La primera fase de recuperación de la Ruta Viva comenzará a las 22:00 del sábado 15 de agosto de 2026. Los trabajos durarán 125 días y se ejecutarán en cinco tramos con cierres viales parciales y contralujos.

Los cierres viales y contraflujos en la Ruta Viva desde el sábado 15 de agosto.

La Ruta Viva mantendrá un carril habilitado durante las intervenciones.

La rehabilitación integral de la Ruta Viva, una de las principales vías de conexión entre Quito y los valles, comenzará este sábado 15 de agosto de 2026. El Municipio de Quito, a través de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), iniciará los trabajos a las 22:00.

Por esta vía circulan alrededor de 70 000 vehículos al día. Debido a la importancia de la arteria vial, las intervenciones se realizarán con cierres parciales y contraflujos, sin un cierre total de la Ruta Viva.

Los trabajos tendrán una duración de 125 días y contemplan la recuperación de la carpeta asfáltica, la renovación de la señalización horizontal y vertical y la instalación de información relacionada con el control de velocidad en sectores específicos.

¿En qué tramos se realizarán los trabajos?

La intervención comprende cinco tramos, que en conjunto abarcan aproximadamente cinco kilómetros:

Tramo 1: entre la calle 2 de Agosto y la calle Jaime Salvador, en los sectores Tolagasi y Pachosalas.

entre la calle 2 de Agosto y la calle Jaime Salvador, en los sectores Tolagasi y Pachosalas. Tramo 2: en Cochapamba, desde la calle Juan Ascaray hasta Los Arupos.

en Cochapamba, desde la calle Juan Ascaray hasta Los Arupos. Tramo 3: desde La Cerámica hasta el Escalón Tumbaco.

desde La Cerámica hasta el Escalón Tumbaco. Tramo 4: desde la avenida General Eloy Alfaro hasta el Escalón Lumbisí.

desde la avenida General Eloy Alfaro hasta el Escalón Lumbisí. Tramo 5: en el sector del Puente El Chiche.

Cierres viales parciales en la Ruta Viva

Los trabajos se ejecutarán sobre dos carriles a la vez, mientras que un carril permanecerá habilitado para la circulación vehicular.

Además, durante las diferentes etapas de la rehabilitación, los Agentes Civiles de Tránsito (ACT) de la Agencia Metropolitana de Tránsito implementarán contraflujos entre las 06:00 y las 20:00.

El objetivo es mantener la circulación y reducir la congestión durante la ejecución de las obras.

El Municipio recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, conducir con precaución y respetar la señalización y las indicaciones de los agentes de tránsito.

¿Qué rutas alternas existen hacia el aeropuerto de Quito?

Los conductores que se dirijan al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre podrán utilizar como alternativas:

Avenida Oswaldo Guayasamín.

Vía Collas.

La rehabilitación busca recuperar las condiciones de circulación de la Ruta Viva, considerando el flujo diario de vehículos que utiliza esta vía para movilizarse entre Quito y los valles.

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