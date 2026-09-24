Moradores del sur de Quito sufren cortes de luz por lluvia y tormenta eléctrica este jueves

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Las precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas generaron inconvenientes en el suministro eléctrico y en el tránsito vehicular de la capital. La tarde de este jueves 24 de septiembre de 2026, el paso de un temporal desató eventos de lluvia y tormenta eléctrica en Quito, concentrando sus efectos principales con rayos y truenos en la zona sur de la ciudad.

Cortes de energía por lluvia y tormenta en Quito

Los moradores de varios sectores del sur experimentaron suspensiones en el servicio eléctrico como consecuencia directa de la caída de rayos. En el barrio Guajaló se reportaron dos interrupciones consecutivas donde la energía se cortó y regresó de inmediato.

En tanto, en el sector de Quitumbe Paraíso del Sur y en la Ciudadela Ibarra, los vecinos notificaron la suspensión total del suministro a través de canales digitales, señalando que el impacto de un rayo provocó el apagón en la zona. Desde la entidad operadora se asignaron códigos técnicos de trabajo, para movilizar cuadrillas y restablecer el fluido eléctrico.

Neblina y reducción de velocidad en las vías capitalinas

Las condiciones climáticas adversas motivaron advertencias para quienes circulan por las calles y avenidas. En Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito alerta sobre la presencia simultánea de calzadas mojadas y bancos de neblina en diversos puntos de la ciudad.

Frente a ello, las patrullas en territorio recomendaron a los conductores reducir la velocidad de desplazamiento, encender los faros del automotor y conservar una distancia prudente de frenado para evitar siniestros viales.

Seguimiento de nubosidad y tormentas a escala nacional

El monitoreo técnico oficial emitido por el Inamhi a las 14:10 de este jueves reportó la formación de nubes de tormenta en el norte de la Sierra, el norte del Litoral y puntos específicos de la Amazonía.

Posteriormente, en el reporte de las 15:12, los registros satelitales confirmaron precipitaciones de intensidad variable con descargas eléctricas en el este de la provincia de Santa Elena, en el interior de las provincias de Esmeraldas y Manabí, así como en la provincia de Pichincha, con previsiones de que este comportamiento continúe a lo largo de las siguientes horas.

Pronóstico térmico para la tarde y noche en Pichincha

La proyección meteorológica para Pichincha durante este jueves estableció temperaturas máximas entre 20 °C y 23 °C en Quito con cielo nublado y lluvia ocasional para la tarde, mientras cantones como Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado registraron rangos de 27 °C a 29 °C, y Rumiñahui de 22 °C a 24 °C. Para la noche y la madrugada del viernes 25 de septiembre, se esperan mínimas de 9 °C a 12 °C en la capital con cielo nublado a parcialmente nublado, alcanzando entre 6 °C y 9 °C en Mejía y de 7 °C a 10 °C en Pedro Moncayo.

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