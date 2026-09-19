Esto revela el nuevo informe sobre el fenómeno de El Niño en Ecuador

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

El fenómeno El Niño en Ecuador continúa fortaleciéndose. Así lo confirmó el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (CN-ERFEN) en su informe técnico ejecutivo N.° 009-2026, difundido este sábado 19 de septiembre a través de la cuenta de X del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar). El documento recoge la evaluación que las instituciones del comité realizaron el pasado 17 de septiembre, de manera virtual, sobre la evolución de las condiciones oceanográficas, atmosféricas y meteorológicas registradas en los últimos quince días.

El calentamiento se profundiza en el Pacífico

Las condiciones cálidas asociadas con El Niño continúan fortaleciéndose en el Pacífico ecuatorial. Durante la última semana previa al informe, las anomalías de la temperatura superficial del mar alcanzaron aproximadamente +2,9 °C en la región Niño 3.4 y +4,5 °C en la región Niño 1+2, lo que confirma que el mayor calentamiento permanece concentrado en el Pacífico oriental, próximo a Ecuador y Perú.

El Índice Ecuatoriano del Fenómeno El Niño (IEFEN) se mantiene en condición activo. Al 9 de septiembre, los elevados valores registrados en ambas regiones mantuvieron el índice en 6, lo que confirma la persistencia y el fortalecimiento de la señal cálida asociada con el evento.

El calentamiento, además, no se limita a la superficie: el Crucero Oceanográfico Regional ERFEN, que cumple el buque Orión, registró temperaturas superficiales de entre 26 °C y 27 °C, con una termoclina ubicada entre los 50 y 120 metros de profundidad.

Lluvias y afectaciones ya registradas

Durante septiembre, en la región Litoral se registraron 37 eventos asociados a lluvias, principalmente en Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas, con 1 316 personas afectadas. La mayor afectación se concentró en Los Ríos. Además, se reportaron tres eventos de oleaje en El Oro y 13 inundaciones vinculadas a aguajes en Guayaquil, sin afectaciones a la población en estos últimos casos.

En el ámbito hidrológico, el río San Pablo, en Palmar, superó su máximo histórico de referencia entre el 6 y el 15 de septiembre. También se registraron caudales elevados en el río Puyango y valores cercanos al máximo histórico en el río Quijos, en la Amazonía.

Lo que se espera hasta el 2 de octubre

Para el período comprendido entre el 17 de septiembre y el 2 de octubre, el Inamhi prevé mayor recurrencia de lluvias en el norte e interior del Litoral, especialmente en Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y el norte de Guayas.

También anticipa mayor probabilidad de precipitaciones en las estribaciones occidentales de Pichincha, Bolívar y Cotopaxi, con posibles eventos significativos en el Callejón Interandino durante la última semana de septiembre.

En el sector pesquero, el IPIAP prevé afectaciones en la disponibilidad de peces pelágicos pequeños, como la macarela y la sardina. El atún bigeye podría disminuir entre 30% y 50%, mientras que el camarón marino y el dorado podrían verse favorecidos por el calentamiento.

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