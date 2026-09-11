ECU 911 activa plan preventivo ante el riesgo por el fenómeno de El Niño en Ecuador

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 implementó un plan de acción preventivo ante la declaratoria de alerta roja por el riesgo asociado a la llegada del fenómeno de El Niño a Ecuador.

El plan preventivo del ECU 911 ante el riesgo del fenómeno de El Niño en Ecuador

El ECU 911 informó que fortaleció la coordinación desde sus 16 centros operativos zonales y locales para responder de manera oportuna ante las posibles emergencias que genere el fenómeno de El Niño en Ecuador.

Más de 6 000 cámaras monitorean zonas de riesgo

El ECU 911 cuenta con más de 6.000 cámaras de videovigilancia instaladas en sitios estratégicos del territorio nacional. Estos dispositivos permiten mantener un monitoreo permanente de sectores susceptibles a afectaciones.

La infraestructura tecnológica facilita la identificación y seguimiento de situaciones relacionadas con inundaciones, desbordamientos de ríos, deslizamientos y otros eventos que puedan representar un riesgo para la población.

A esta capacidad se suman cerca de 22 000 sistemas de videovigilancia que interoperan con la central de emergencias, ampliando el alcance del monitoreo a escala nacional.

¿Cómo se pueden reportar emergencias?

El ECU 911 dispone de varios mecanismos para recibir y gestionar alertas. Entre ellos están:

La Línea Única para Emergencias 9-1-1 .

. El aplicativo móvil ECU 911 .

. Las cámaras de videovigilancia.

El Sistema de Alerta Temprana (SAT).

El SAT permite fortalecer el monitoreo de posibles amenazas y, conforme a los protocolos establecidos, activar alertas mediante dispositivos sonoros para advertir oportunamente a la población.

Como parte de esta infraestructura existen 209 dispositivos de megafonía IP, también conocidos como altoparlantes, que están interconectados con el ECU 911 para la difusión de mensajes y alertas.

Ante la activación de los protocolos correspondientes, el ECU 911 gestionará la atención con las instituciones articuladas y en coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

ECU 911 mantiene coordinación con los COE

Frente al riesgo por el fenómeno de El Niño, el ECU 911 mantiene reuniones permanentes de las mesas técnicas y participa en las activaciones de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales y provinciales.

El objetivo es fortalecer la preparación y coordinación de las instituciones ante posibles emergencias relacionadas con este evento.

La institución señaló que la Línea 9-1-1 permanecerá 100% operativa, con más de 3.100 servidores en las salas operativas de todo el país.

El servicio funcionará las 24 horas del día, los siete días de la semana. El ECU 911 recomienda a la ciudadanía mantenerse informada mediante canales oficiales y comunicarse inmediatamente con la línea 9-1-1 ante cualquier emergencia.

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