ECU 911 activa plan preventivo ante el riesgo por el fenómeno de El Niño en Ecuador

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El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 implementó un plan de acción preventivo ante la declaratoria de alerta roja por el riesgo asociado a la llegada del fenómeno de El Niño a Ecuador.
El ECU 911 informó que fortaleció la coordinación desde sus 16 centros operativos zonales y locales para responder de manera oportuna ante las posibles emergencias que genere el fenómeno de El Niño en Ecuador.
El ECU 911 cuenta con más de 6.000 cámaras de videovigilancia instaladas en sitios estratégicos del territorio nacional. Estos dispositivos permiten mantener un monitoreo permanente de sectores susceptibles a afectaciones.
La infraestructura tecnológica facilita la identificación y seguimiento de situaciones relacionadas con inundaciones, desbordamientos de ríos, deslizamientos y otros eventos que puedan representar un riesgo para la población.
A esta capacidad se suman cerca de 22 000 sistemas de videovigilancia que interoperan con la central de emergencias, ampliando el alcance del monitoreo a escala nacional.
El ECU 911 dispone de varios mecanismos para recibir y gestionar alertas. Entre ellos están:
El SAT permite fortalecer el monitoreo de posibles amenazas y, conforme a los protocolos establecidos, activar alertas mediante dispositivos sonoros para advertir oportunamente a la población.
Como parte de esta infraestructura existen 209 dispositivos de megafonía IP, también conocidos como altoparlantes, que están interconectados con el ECU 911 para la difusión de mensajes y alertas.
Ante la activación de los protocolos correspondientes, el ECU 911 gestionará la atención con las instituciones articuladas y en coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Frente al riesgo por el fenómeno de El Niño, el ECU 911 mantiene reuniones permanentes de las mesas técnicas y participa en las activaciones de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales y provinciales.
El objetivo es fortalecer la preparación y coordinación de las instituciones ante posibles emergencias relacionadas con este evento.
La institución señaló que la Línea 9-1-1 permanecerá 100% operativa, con más de 3.100 servidores en las salas operativas de todo el país.
El servicio funcionará las 24 horas del día, los siete días de la semana. El ECU 911 recomienda a la ciudadanía mantenerse informada mediante canales oficiales y comunicarse inmediatamente con la línea 9-1-1 ante cualquier emergencia.