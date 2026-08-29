Ecuador declara Alerta Roja nacional ante el fenómeno El Niño, ¿qué implica la medida?

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) declaró este sábado 29 de agosto de 2026 la Alerta Roja en todo Ecuador ante el fenómeno El Niño, debido a la evolución de las condiciones océano-atmosféricas registradas en el Pacífico. La decisión busca reforzar la preparación institucional y reducir posibles impactos sobre la población.

La medida consta en la Resolución Nro. SNGR-238-2026 y amplía el nivel de prevención que mantenía el país. En mayo, Ecuador había establecido una Alerta Amarilla preventiva en 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias consideradas susceptibles a inundaciones, movimientos en masa y otros eventos relacionados con El Niño.

Alerta Roja por El Niño activa a los COE

Con la Alerta Roja por El Niño, los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales y cantonales deberán activarse para coordinar las acciones de preparación y respuesta en sus territorios.

La resolución establece la aplicación de procedimientos, planes y protocolos para evacuaciones preventivas, así como mecanismos de respuesta, movilización de recursos y protección de habitantes ubicados en sectores con potencial afectación.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) también deberán ejecutar sus respectivos planes de acción frente al fenómeno El Niño. La intención es anticipar escenarios de riesgo y contar con capacidad operativa antes de que se produzcan posibles emergencias.

Fenómeno El Niño fue declarado oficialmente en Ecuador

La decisión se produce después de que el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN)confirmara oficialmente este 29 de agosto la presencia del fenómeno en Ecuador, tras verificar los criterios establecidos en el protocolo nacional.

El monitoreo realizado durante agosto ha mostrado un calentamiento persistente del océano Pacífico. Días antes de la declaratoria, especialistas explicaron a EL COMERCIO que la anomalía de temperatura superficial del mar frente a las costas ecuatorianas alcanzaba aproximadamente cuatro grados.

El nivel rojo corresponde a un “evento en curso” dentro del sistema oficial de alertas de Ecuador.

Esto no significa necesariamente que todo el territorio vaya a experimentar afectaciones inmediatas o simultáneas, sino que eleva las acciones de preparación y coordinación ante los escenarios previstos.

Ecuador fortalecerá monitoreo y respuesta ante El Niño

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantendrá el seguimiento del fenómeno y la articulación con los diferentes niveles de Gobierno. El objetivo será fortalecer la preparación territorial, proteger a la población y reducir los posibles impactos asociados con El Niño.

Las autoridades enfatizaron que la Alerta Roja en Ecuador permite anticipar escenarios, movilizar capacidades institucionales y mantener mecanismos permanentes de monitoreo, planificación y coordinación.

La evolución del fenómeno continuará bajo vigilancia técnica. Los boletines del ERFEN constituyen uno de los principales instrumentos oficiales para analizar las condiciones oceánicas, atmosféricas e hidrometeorológicas relacionadas con El Niño.

Preguntas clave sobre la Alerta Roja por El Niño en Ecuador

❓ ¿Por qué Ecuador declaró Alerta Roja por el fenómeno El Niño?

Ecuador declaró Alerta Roja por la evolución de las condiciones océano-atmosféricas asociadas con El Niño. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emitió la Resolución Nro. SNGR-238-2026 este 29 de agosto de 2026. La medida busca fortalecer la preparación, anticipar escenarios de riesgo y coordinar la respuesta ante posibles afectaciones.

❓ ¿Qué significa la Alerta Roja por El Niño en Ecuador?

Significa que las autoridades deben reforzar inmediatamente las acciones de preparación y respuesta. La declaratoria activa mecanismos institucionales para movilizar recursos, aplicar protocolos, preparar evacuaciones preventivas y proteger a la población en sectores con potencial afectación.

❓ ¿Qué organismos se activan con la Alerta Roja en Ecuador?

Se activan los COE provinciales y cantonales del país. Los Comités de Operaciones de Emergencia deberán coordinar acciones de preparación y respuesta. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados también tendrán que ejecutar sus planes frente al fenómeno El Niño.

❓ ¿Habrá evacuaciones por la Alerta Roja del fenómeno El Niño?

La resolución contempla protocolos para realizar evacuaciones preventivas cuando sean necesarias. La Alerta Roja no implica una evacuación general de la población. Las autoridades podrán aplicar procedimientos de evacuación en sectores con potencial afectación, de acuerdo con la evolución de las condiciones y los riesgos identificados.

❓ ¿Qué hará Ecuador mientras permanezca la Alerta Roja por El Niño?

Ecuador mantendrá monitoreo, planificación y coordinación permanente frente al fenómeno. Gestión de Riesgos trabajará con los distintos niveles de Gobierno para anticipar escenarios, movilizar capacidades y reducir posibles impactos. El seguimiento de las condiciones oceánicas, atmosféricas e hidrometeorológicas permitirá actualizar las acciones de prevención y respuesta.

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