BAE Orión zarpa para monitorear el fenómeno de El Niño

Las Fuerzas Armadas (FF.AA.), a través de la Armada del Ecuador y del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR), iniciaron el XXIX Crucero Regional Conjunto de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sudeste 2026 con el BAE Orión, para monitorear el fenómeno de El Niño.

El crucero de BAE Orión para monitorear el fenómeno de El Niño

El crucero comenzó con el zarpe del BAE Orión desde la Base Naval Sur, en Guayaquil. La campaña científica busca monitorear las condiciones océano-atmosféricas y dar seguimiento a los principales parámetros asociados al fenómeno El Niño.

Durante aproximadamente un mes y medio de navegación, el buque realizará 59 estaciones oceanográficas frente a la costa continental de Ecuador y en la región insular.

En estos puntos se recopilarán datos relacionados con la temperatura, salinidad y corrientes marinas, además de información sobre las condiciones meteorológicas y variables vinculadas con los ecosistemas oceánicos.

Análisis de condiciones océano – atmosféricas

La información obtenida durante el crucero será utilizada para fortalecer el trabajo técnico y científico del Comité Nacional ERFEN, encargado del análisis de las condiciones océano-atmosféricas.

Según la información proporcionada por la Armada, los datos permitirán generar información oportuna para apoyar la toma de decisiones ante posibles variaciones en las condiciones del océano y la atmósfera.

El monitoreo contempla tanto la zona marítima frente a la costa continental como la región insular, con el objetivo de obtener información sobre el comportamiento del océano en el Pacífico Sudeste.

Investigación y vigilancia

El crucero forma parte de las acciones de investigación y vigilancia oceanográfica desarrolladas por Ecuador y busca aportar información para la comprensión de los fenómenos océano-atmosféricos.

Con esta misión, la Armada del Ecuador continuará con las actividades de investigación científica marina y monitoreo de los espacios marítimos del país, así como con la generación de información relacionada con la conservación de los recursos marinos y la preparación ante posibles eventos océano-atmosféricos.Tu prueba Premium ha finalizado

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