Qué tan preparado está Ecuador para producir alimentos en medio de El Niño

Los colectivos de producción agroecológica, los productores que tienen sus propias ferias de comercialización, los mercados municipales y los agricultores de la Agricultura Familiar Campesina serán cruciales para la provisión de alimentos en Ecuador durante el fenómeno de El Niño. Se prevé que su fuerte impacto se sienta entre el último trimestre de 2026 y el primero de 2027.

El impacto del fenómeno de El Niño en la provisión de alimentos

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró en alerta naranja a 17 provincias de Ecuador, que están consideradas dentro del mapa de afectaciones del fenómeno de El Niño.

En ese grupo, las provincias de la Costa y de las estribaciones de la Cordillera Occidental tendrán un mayor riesgo a las inundaciones por causa del evento climático, señala Érika Zárate, representante de Programas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Se trata de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro, donde se producen arroz, maíz, banano y frutales. Pero también se desarrolla la ganadería para la producción de carne y leche. La pesca artesanal es una actividad importante en Esmeraldas, Manabí y Santa Elena.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo también identifica que el cacao, musáceas y pastos están entre los cultivos susceptibles de presentar afectaciones por El Niño.

En las inundaciones, según el Ministerio, la mayor exposición se concentra en el Litoral, debido a que puede haber un incremento de las precipitaciones, acumulación de agua y desbordamientos. En los escenarios de susceptibilidad, El Oro, Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y Manabí se encuentran en esa situación. Pero, aclara que este análisis no implica que la afectación vaya a producirse necesariamente.

En cambio, el Austro y la Sierra Centro corren el riesgo por la falta de lluvias (estrés hídrico), lo cual supone una afectación a la producción de hortalizas, frutas, verduras y granos básicos, comenta la funcionaria de la FAO. El impacto de El Niño no llegaría a la Amazonía y, en principio, no aparece como zona crítica para la seguridad alimentaria inmediata, señala Zárate.

Ante la llegada de El Niño, el Ministerio indica que cuenta con un Plan de Contingencia ante el evento El Niño para el sector agropecuario acuícola y pesquero.

El Ministerio informa que hasta el momento la producción mantiene un comportamiento que no permite establecer técnicamente un escenario de desabastecimiento de arroz, plátano, papa, maíz, hortalizas, verduras. “Cualquier eventual afectación sobre la disponibilidad o los precios deberá evaluarse”. Para ello se considerarán estos factores, además del clima, la superficie efectivamente afectada, el estado de los cultivos, los ciclos de producción, los niveles de oferta, la demanda y el comportamiento de las cadenas de comercialización.

Sin embargo, en una eventual afectación, pueden funcionar las redes de productores que hay en el país. Zárate recuerda que Ecuador tiene desde hace algunos años un programa de circuitos alternativos de comercialización. El plan está enfocado en integrar a la agricultura familiar campesina y a los mercados, a través de canales tradicionales y no tradicionales.

Ella explica que estos circuitos son redes de productores organizados (asociaciones, cooperativas) con puntos de acopio y distribución. Este modelo funcionó tras el terremoto de 2016 en Manabí y Esmeraldas, pues se conectan con mercados centrales como los de Chimborazo y Tungurahua, que son clave para el abastecimiento nacional.

El exMinisterio de Agricultura tiene -dice ella- un registro de 400 circuitos alternativos de comercialización a escala nacional. Estos involucran de 8 000 a 10 000 productores de agricultura familiar campesina.

Además de ellos, los municipios tienen un rol fundamental en una emergencia como El Niño, analiza Zárate. Estos gobiernos locales pueden prever en sus planes de contingencia activar redes viales, dotar de infraestructura productiva y centros de acopios si los mercados no funcionaran.

Propuestas para tener alimentos durante el fenómeno de El Niño

Geovanna Lasso, investigadora y del Colectivo Agroecológico del Ecuador; y Marcelo Aizaga, vocero nacional del Comité de Usuarias y Usuarios del Mercado de Alimentos, tienen una posición crítica sobre cómo se gestiona la provisión de alimentos en las emergencias.

Lasso considera que no existe una gestión del riesgo sólida, por lo que considera que con el fenómeno de El Niño va a haber poca producción y los precios van a subir. Además, Ecuador mantiene un modelo agroalimentario convencional, basado en el monocultivo y orientado a la exportación.

Si hay inundaciones, las zonas rurales y las poblaciones indígenas y campesinas enfrentarán un impacto doble: producen alimentos pero registran altos niveles de desnutrición, porque venden su cosecha para cubrir sus necesidades y no para su propio consumo.

Tanto ella como Aizaga sostienen que la producción de los pequeños agricultores sirve para el consumo nacional. Entre el 60% y el 65% de los alimentos frescos del país proviene de la agricultura familiar campesina, un sector con poco respaldo estatal, indica Aizaga.

Mucha de esa producción proviene de la agricultura agroecológica, sostiene Lasso. Por eso, en emergencias climáticas las fincas agroecológicas muestran mayor resistencia, por su diversidad de cultivos y por la estructura del suelo, que retiene humedad en sequía y resiste mejor a las lluvias intensas, explica. Cita el caso de Centroamérica: tras huracanes, estas fincas tuvieron menos pérdidas y una recuperación más rápida que los modelos convencionales. Durante la pandemia, agrega, estas redes organizaron canastas de alimentos para familias gracias a su capacidad de autoorganización.

Estas asociaciones de campesinos agroecológicos están concentradas en Azuay, Loja e Imbabura, con presencia también en Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y la Costa.

Se plantean armar kits de alimentos frescos en vez de ultraprocesados

Frente al fenómeno de El Niño, Lasso propone comprar directamente a comunidades campesinas para armar los kits de alimentación de emergencia, en lugar de recurrir a los supermercados, como ha ocurrido en crisis anteriores.

En ese punto, Aizaga recalca que en las listas de alimentos de ayuda humanitaria para emergencias climáticas priorizan atún, galletas y gaseosas, no productos frescos ni locales. Tampoco promueven la lactancia materna, contrario a las recomendaciones internacionales.

Aizaga cuestiona la desconexión entre productores y las instituciones que planifican la respuesta a la emergencia. Las cocinas comunitarias, dice, son la reacción más rápida e inteligente en las crisis, pero operan sin respaldo público y sin coordinación con quienes cultivan. Cita la plataforma ciudadana www.buscoagroecológico.ec, que conecta consumidores con fincas y tiendas locales, como una herramienta que el Ministerio de Agricultura podría replicar a mayor escala.

En ese sentido, el dirigente pide diferenciar la ayuda según la región: la dieta de la Amazonía no es la de la Sierra ni la de la Costa. Advierte también sobre la gestión de desechos en los puntos de entrega de alimentos, un problema que rara vez se contempla en la planificación de emergencias.

El fenómeno de El Niño calienta más el mar

Preguntas frecuentes sobre los alimentos y el fenómeno de El Niño