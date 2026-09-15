Inamhi prevé aumento de lluvias en Ecuador por el fenómeno de El Niño

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que la región Litoral de Ecuador empezó una etapa inicial de transición atmosférica debido a las condiciones cálidas que persisten en el océano Pacífico. El organismo vincula este proceso con la evolución de las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.

Según el escenario que proyecta el Inamhi, las precipitaciones comenzarán a aparecer con mayor frecuencia durante las próximas semanas y continuarán durante octubre. Las lluvias tendrán intensidades variables y alcanzarán distintos sectores de la región Litoral. El organismo anticipa además un incremento de la frecuencia e intensidad de estos eventos conforme avance el último trimestre de 2026.

El Litoral entra en una etapa de transición

El Inamhi explicó que las condiciones cálidas del Pacífico están dando paso a una etapa de transición y acoplamiento atmosférico en la región Litoral. Este proceso forma parte de la evolución que el instituto había proyectado para las lluvias relacionadas con El Niño.

En este escenario, las precipitaciones comenzarán a ganar presencia durante las próximas semanas. El instituto prevé que este comportamiento continúe a lo largo de octubre, aunque no todas las lluvias tendrán la misma intensidad. Los eventos también se presentarán en diferentes sectores del Litoral.

El organismo señaló que esta evolución coincide con el escenario que ha anticipado previamente sobre el comportamiento de las precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño. Por ahora, el pronóstico plantea una etapa inicial que irá avanzando durante los siguientes meses.

La evolución de las condiciones atmosféricas será determinante para el comportamiento de las lluvias. Por eso, el Inamhi mantiene un monitoreo permanente de la situación y de los cambios que puedan registrarse en el Pacífico y en la atmósfera.

Noviembre y diciembre marcarán un aumento de las lluvias

El escenario previsto por el Inamhi apunta a que las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño aumentarán tanto en frecuencia como en intensidad conforme se acerquen noviembre y diciembre de 2026. El organismo prevé que este comportamiento se extienda durante los primeros meses de 2027.

De esta manera, octubre aparece dentro de una fase en la que las precipitaciones comenzarán a presentarse con mayor frecuencia, mientras que noviembre y diciembre concentrarán eventos de mayor intensidad y frecuencia, según las proyecciones del instituto.

El Inamhi aclaró que mantiene vigilancia constante sobre la evolución atmosférica. El organismo también indicó que informará de manera oportuna si identifica cambios relevantes frente a las condiciones previstas.

El comunicado fue emitido el 14 de septiembre de 2026 y corresponde al escenario de evolución de las lluvias que el instituto relaciona con las condiciones cálidas del Pacífico y el fenómeno de El Niño.

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