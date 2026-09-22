Lluvias en el sur de Ecuador aumentarán desde la tarde de este martes, advierte el Inamhi

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La alerta de corto plazo del Inamhi advierte un aumento de la intensidad y acumulación de lluvias desde la tarde de este martes 22 de septiembre de 2026. El aviso rige desde las 14:00 de este martes hasta las 09:30 del miércoles 23 de septiembre y se concentra en cinco provincias de la zona sur del país.

El organismo meteorológico también reportó lluvias con tormentas aisladas en Esmeraldas, el norte de Manabí, el noroccidente de Pichincha y el norte y centro de la Amazonía. Según el Inamhi, estas condiciones continuarán durante las próximas horas. Además, el incremento de la humedad previsto para los siguientes días podría generar nuevos episodios de lluvia y llovizna.

La lluvia aumentará entre la tarde y la madrugada

El Boletín de Alerta de Corto Plazo Nro. 40 identifica a Loja, Zamora Chinchipe, Cañar, Azuay y El Oro como las provincias bajo vigilancia por lluvias y lloviznas. La vigencia del aviso se extiende hasta las 09:30 del miércoles.

El Inamhi prevé que la intensidad y la acumulación de lluvia aumenten durante la tarde, la noche y la madrugada. El organismo también señala que el incremento de la humedad favorecerá la presencia de lluvias y lloviznas durante los próximos días.

A las 14:00 de este martes, el instituto registró lluvias acompañadas de tormentas aisladas en Esmeraldas, el norte de Manabí y el noroccidente de Pichincha. La misma situación se presentó en sectores del norte y centro de la Amazonía.

El Inamhi mantiene vigente, además, la Advertencia Meteorológica 73, que contempla condiciones de lluvia de variable intensidad en Ecuador hasta el 23 de septiembre.

Esta advertencia señala que las lluvias de mayor intensidad pueden presentarse junto con tormentas y ráfagas de viento. Las condiciones se concentran principalmente en el norte, centro e interior de la región Litoral.

Boletín #Alerta Corto Plazo Nro. 40 Lluvias y lloviznas🌦️⛈️🌧️ – Zona Sur Ecuador

#Loja, #ZamoraChinchipe, #Cañar, #Azuay, #ElOro



Emisión: Martes, 22 de septiembre 2026

Vigencia: Desde el 22 a las 14h00, hasta el, 23 de septiembre de 2026 a las 09h30.



Toma precauciones. ⚠️ pic.twitter.com/hCPG360CZr — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) September 22, 2026

Advertencia 73 vigente

En la región Litoral, el Inamhi pronostica lluvias hasta las 07:00 del 23 de septiembre. La precipitación diaria podría alcanzar acumulados de hasta 80 milímetros.

El organismo prevé que las lluvias alcancen sus mayores intensidades entre el 21 y el 22 de septiembre y durante la madrugada del miércoles 23.

Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y el norte de Guayas concentran las zonas donde las lluvias y las posibles tormentas podrían alcanzar mayor intensidad.

El Inamhi atribuye estas condiciones al ingreso de humedad proveniente del norte de la región en niveles altos de la atmósfera. También inciden la convergencia de vientos en niveles bajos, relacionada con un sistema de baja presión, y las elevadas temperaturas de la superficie del mar. El organismo incluye entre los factores el desarrollo de la fase cálida del fenómeno de El Niño.

Ante este escenario, el Inamhi recomienda tomar precauciones. Las precipitaciones pueden provocar acumulación de agua en viviendas, negocios y caminos susceptibles.

El agua estancada, la caída de árboles y la niebla también pueden afectar las condiciones de las vías. Durante las tormentas existe además la posibilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte.

Las lluvias también pueden incrementar el caudal de ríos y lagos. Por ello, el organismo recomienda mantenerse alejado de las orillas, especialmente en zonas del interior de Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí y el norte de Los Ríos.

#AdvertenciaMeteorológicaEc #73| Del 19 al 23 de septiembre de 2026 se prevé precipitaciones de variable intensidad en la región Litoral. Las mayores intensidades podrían estar acompañadas de tormentas y ráfagas de viento, principalmente al norte, centro e interior de la región⛈ pic.twitter.com/NR4qmejX4R — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) September 19, 2026

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