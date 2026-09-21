Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Quito registra lluvias en diferentes sectores la noche de este lunes 21 de septiembre de 2026. El ECU 911 hizo recomendaciones a la ciudadanía y el COE Metropolitano emitió una alerta climática hasta mañana martes 22 de septiembre.

Las lluvias en Quito la noche de este lunes 21 de septiembre

Tras días de intenso sol, altas temperaturas e incendios forestales, Quito volvió a registrar lluvias en diferentes sectores la noche de este lunes 21 de septiembre.

El reporte preliminar del ECU 911 señala lluvias en sectores del norte de la ciudad y también en Conocoto, los puentes 2 y 7 de la autopista General Rumiñahui. Además, ciudadanos alertan de lluvias moderadas en el sector de Monjas, Quito.

El ECU 911 mantiene un monitoreo preventivo y recomienda conducir con precaución por la calzada mojada y reducir la velocidad.

La alerta climática por lluvias del COE Metropolitano de Quito

El Aviso a Corto Plazo 53 del Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inamhi) se mantiene hasta las 09:00 del martes 22 de septiembre de 2026, en Quito.

Se prevén lluvias de intensidad variable, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores del Distrito Metropolitano de Quito.

Las áreas con mayor afectación por lluvias

En el nivel alto de precipitación están:

Pacto

Gualea

Lloa

En nivel medio de precipitación están:

Nanegalito

Amaguaña

Conocoto

Sectores de Eloy Alfaro, Manuela Sáenz, Quitumbe y La Mariscal

🚨 #Activados24Siete | El Aviso a Corto Plazo N.º 053 del @inamhi_ec se mantiene hasta las 09:00 del martes 22 de septiembre de 2026.



🌧️ Se prevén lluvias de intensidad variable, tormentas eléctricas ⛈️ y ráfagas de viento en sectores del Distrito Metropolitano de Quito. 🧵 pic.twitter.com/lRUGn1A4Iu — COE Quito (@coequito) September 21, 2026

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