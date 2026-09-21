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Quito registra lluvias en diferentes sectores la noche de este lunes 21 de septiembre de 2026. El ECU 911 hizo recomendaciones a la ciudadanía y el COE Metropolitano emitió una alerta climática hasta mañana martes 22 de septiembre.
Tras días de intenso sol, altas temperaturas e incendios forestales, Quito volvió a registrar lluvias en diferentes sectores la noche de este lunes 21 de septiembre.
El reporte preliminar del ECU 911 señala lluvias en sectores del norte de la ciudad y también en Conocoto, los puentes 2 y 7 de la autopista General Rumiñahui. Además, ciudadanos alertan de lluvias moderadas en el sector de Monjas, Quito.
El ECU 911 mantiene un monitoreo preventivo y recomienda conducir con precaución por la calzada mojada y reducir la velocidad.
El Aviso a Corto Plazo 53 del Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inamhi) se mantiene hasta las 09:00 del martes 22 de septiembre de 2026, en Quito.
Se prevén lluvias de intensidad variable, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores del Distrito Metropolitano de Quito.
En el nivel alto de precipitación están:
En nivel medio de precipitación están:
🚨 #Activados24Siete | El Aviso a Corto Plazo N.º 053 del @inamhi_ec se mantiene hasta las 09:00 del martes 22 de septiembre de 2026.— COE Quito (@coequito) September 21, 2026
🌧️ Se prevén lluvias de intensidad variable, tormentas eléctricas ⛈️ y ráfagas de viento en sectores del Distrito Metropolitano de Quito. 🧵 pic.twitter.com/lRUGn1A4Iu