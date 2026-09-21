Once denuncias exigen cárcel a causantes de incendios forestales en Quito 

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La reactivación de quemas no autorizadas y los incendios provocados aceleró las acciones legales en la capital. El pedido ciudadano de castigo a los responsables cobró fuerza ante los incendios forestales en Quito, exigiendo a las autoridades de justicia aplicar el máximo rigor de la ley para sentar precedentes y evitar la repetición de tragedias ecológicas.

Once denuncias y penas de cárcel por incendios forestales en Quito

Las acciones legales comprenden 11 denuncias formales ingresadas por el cabildo metropolitano contra presuntos implicados en la ignición de fuego. Del grupo total de querellas, siete casos permanecen en análisis sin judicializarse, mientras que cuatro trámites ya avanzan dentro del sistema de justicia.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, cuestionó que uno de los infractores procesados haya recibido únicamente una sentencia de seis meses de prisión mediante procedimiento abreviado tras aceptar su culpabilidad, pese a que la normativa penal prevé castigos de hasta tres años de cárcel para quienes atenten contra el patrimonio natural y pongan en peligro a la población.

Multas económicas de hasta 36 150 dólares

A la par de los procesos en juzgados penales, la normativa municipal contempla castigos monetarios severos a través de la Ordenanza Metropolitana para el Manejo Integral del Fuego.

La quema de desechos o basura a cielo abierto conlleva una multa del 50% de un salario básico unificado, lo que equivale a 241 dólares. Para otras contravenciones, el régimen establece cobros de uno a 2,5 salarios básicos en faltas leves; de tres a 4,5 salarios para infracciones graves; y de cinco a 75 salarios básicos en conductas muy graves, derivando en sanciones que oscilan entre 482 y 36 150 dólares según la gravedad del riesgo provocado.

Procesos sancionatorios en zonas de mayor afectación

Durante el periodo seco contabilizado del 1 de junio al 16 de septiembre de 2026, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) emitió 244 actos de inicio de sanción por infracciones flagrantes ligadas al uso de fuego.

El registro por administraciones zonales ubica la mayor cantidad de expedientes en Tumbaco con 63 procedimientos, seguido por La Delicia con 48 y el valle de Los Chillos con 44. Con menores cifras constan las dependencias zonales de Eugenio Espejo con 23 casos, Eloy Alfaro con 16, Calderón con 14 y la zona del Chocó Andino con 12 expedientes abiertos.

Presupuesto de prevención y limitaciones contractuales

Para contrarrestar la amenaza del fuego, la ciudad destinó 7,5 millones de dólares dirigidos a labores de mitigación y contingencia. No obstante, las autoridades alertaron que dicha inversión económica no logrará resultados sostenibles si persisten conductas irresponsables entre la ciudadanía, señalando que la ejecución de campañas de educomunicación orientadas a la prevención y al control de la velocidad vial registra retrasos por impedimentos legales en los procesos de contratación pública.

Preguntas frecuentes sobre incendios forestales en Quito y las sanciones para quienes los provoquen

❓ ¿Cuántas denuncias exigen cárcel por causar incendios forestales en Quito?

Se han interpuesto 11 denuncias penales ante el sistema de justicia.

Siete acciones permanecen en indagación previa y cuatro ya se tramitan en juzgados, incluyendo una sentencia de seis meses lograda por procedimiento abreviado.

❓ ¿Qué pena de prisión se pide para los responsables de las quemas?

La pena máxima legal de hasta tres años de reclusión.

La autoridad cuestionó que se concedan penas mínimas a personas confesas de generar zozobra y destrucción ambiental en la ciudad.

❓ ¿A cuánto ascienden las multas municipales por encender fuego en la urbe?

Desde USD 241 por incinerar basura hasta USD 36 150 en infracciones muy graves.

La Ordenanza Metropolitana para el Manejo Integral del Fuego estipula sanciones que oscilan entre el 50% y 75 salarios básicos unificados.

❓ ¿Cuáles son los sectores de Quito con mayor cantidad de infracciones?

Las administraciones zonales de Tumbaco (63 trámites), La Delicia (48) y Los Chillos (44).

Entre el 1 de junio y el 16 de septiembre de 2026, la AMC inició 244 expedientes de sanción por quemas flagrantes en la capital.

❓ ¿Cuánto invierte el Municipio en la prevención de incendios?

Se destinaron USD 7,5 millones para mitigar y atender las contingencias.

Las autoridades enfatizan que el presupuesto no será suficiente si los ciudadanos continúan iniciando quemas de maleza y desechos.

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