Incendio forestal en Casitagua continúa bajo atención de Bomberos de Quito por quinto día

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El incendio forestal en el cerro Casitagua continúa bajo atención de los equipos de emergencia este lunes 21 de septiembre. El Cuerpo de Bomberos Quito cumple su quinto día de operaciones en la zona y mantiene personal en el sitio para realizar labores de control. Aunque el incendio todavía no está liquidado, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, señaló que las condiciones son más favorables que en jornadas anteriores.

Los equipos concentran ahora sus esfuerzos en localizar puntos calientes que podrían provocar nuevos focos. Para esta tarea utilizan aeronaves no tripuladas y, una vez identificadas esas zonas, iniciarán trabajos de liquidación. El objetivo es evitar que el incendio se reactive. Más de 150 efectivos operativos participan en el despliegue, junto con 25 personas encargadas de la gestión de crisis y 36 vehículos. A este contingente se suman cuatro helicópteros para las labores de apoyo aéreo.

Bomberos mantiene las labores en Casitagua

Durante la noche, el personal del Cuerpo de Bomberos permaneció en el cerro y continuó con las labores de control. La institución señaló que este lunes utilizará aeronaves no tripuladas para ubicar los puntos calientes y avanzar con la liquidación.

El Municipio también mantiene personal destinado a atender a las familias afectadas. Según Muñoz, en la zona trabajan psicólogos y personal de la UBA para brindarles apoyo.

El Alcalde explicó que las condiciones climáticas han complicado las tareas para liquidar completamente el fuego. Recordó que el domingo el viento reactivó uno de los puntos del incendio cuando los equipos ya habían contenido la mayor parte de las llamas.

La colaboración de habitantes de Pomasqui también formó parte de la respuesta. Muñoz agradeció a alrededor de 600 personas de esa parroquia que participaron en la jornada. Los moradores apoyaron con distintas tareas, entre ellas la entrega de comida para los bomberos y las labores de combate al fuego. De acuerdo con el Alcalde, esta participación permitió sofocar el fuego en tres quebradas.

Hasta las 18:20, los equipos realizaron descargas de agua sobre el cerro Casitagua. En estas operaciones participaron helicópteros de Bomberos, la Policía y las Fuerzas Armadas.

🔥 #Actualización | Continuamos trabajando en nuestro quinto día de operaciones en el cerro Casitagua.



🧑‍🚒 Durante la noche, nuestro personal permaneció en el sitio monitoreando y en labores de control.



🫡 Hoy, nuestro trabajo se enfocará en identificar, con la ayuda de… pic.twitter.com/Y80VrjHuPN — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 21, 2026

Municipio reporta quemas y denuncias por incendios

Muñoz también se refirió a las quemas de desechos registradas en Quito. Según informó, el sábado se contabilizaron 21 quemas de basura en distintos puntos de la capital. Cuatro de ellas derivaron en incendios.

El Alcalde cuestionó que, mientras los equipos de emergencia combatían el incendio en Casitagua, una persona fuera sorprendida quemando basura en la parte baja del cerro. Señaló que el Municipio aplicará las sanciones correspondientes por este hecho.

Muñoz informó además que existen 11 denuncias relacionadas con incendios forestales en la capital. Siete de estos casos todavía no han sido judicializados, mientras que otros cuatro ya llegaron a la Justicia.

El Alcalde cuestionó las sanciones aplicadas en los casos que ya fueron juzgados y pidió que las autoridades impongan las máximas penas previstas en la ley.

En cuanto al impacto de los incendios, Muñoz señaló que Quito registra cerca de 1.600 hectáreas afectadas. De ese total, unas 300 hectáreas corresponden al incendio registrado en el cerro Casitagua.

El despliegue en Casitagua continúa con más de 150 efectivos, 36 vehículos y cuatro helicópteros. Los equipos avanzarán con la identificación de los puntos calientes para ejecutar las labores de liquidación.

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