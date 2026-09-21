Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Entre la tierra y la vegetación, un ataúd fue encontrado en el cerro Casitagua, al norte de Quito, el domingo 20 de septiembre de 2026. El hallazgo se produjo durante las labores de contención que realiza el Cuerpo de Bomberos de Quito en la zona, afectada por un incendio de gran magnitud.

El ataúd estaba semienterrado

El hallazgo quedó registrado en videos donde se puede ver al cuerpo bomberil descender varios metros por una de las laderas hasta una quebrada, en donde encontraron un ataúd semienterrado entre la vegetación y la tierra.

Luego de realizar una inspección técnica de seguridad, confirmaron que el féretro no tenía restos humanos y estaba lleno de arena. Posteriormente se procedió a retirarlo del lugar, sin mayores novedades.

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👨‍🚒 Durante el combate del incendio forestal en el cerro Casitagua, desplegamos todo nuestro contingente para brindar el apoyo necesario al personal que trabaja en primera línea.



🚒 Con… pic.twitter.com/pK6qz2kddv — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 20, 2026

Labores de los bomberos

El cuerpo de Bomberos de Quito contúa con las labores en el cerro Casitagua, por quinto día consecutivo con más de 160 efectivos operativos, 14 personas en la gestión de crisis y 42 vehículos.

Según un actualización del domingo 20 de septiembre, a las 19:30, aún existen algunos puntos calientes en la parte alta de la zona. “Nos mantenemos en constante monitoreo del sector para evitar la reactivación del incendio”, indicó la institución.

Preguntas claves sobre el hallazgo de un ataúd en el cerro Casitagua

❓ ¿Dónde fue encontrado el ataúd durante el incendio del cerro Casitagua?

El ataúd fue encontrado en una quebrada del cerro Casitagua, al norte de Quito, entre la vegetación y la tierra.

Bomberos de Quito localizaron el féretro durante las labores de contención del incendio forestal que afecta la zona. En videos difundidos por la institución se observa a los bomberos descender por una de las laderas hasta el lugar del hallazgo.

❓ ¿El ataúd encontrado en el cerro Casitagua tenía un cuerpo?

No. El ataúd estaba vacío cuando fue encontrado por los bomberos.

Luego del hallazgo, el personal realizó una inspección técnica de seguridad y confirmó que no había ningún cuerpo en el interior. Posteriormente, el féretro fue retirado del sitio sin que se reportaran mayores novedades.

❓ ¿Cuándo encontraron el ataúd en el cerro Casitagua?

El hallazgo ocurrió el domingo 20 de septiembre de 2026.

El féretro fue localizado mientras los equipos de emergencia realizaban labores de contención y monitoreo del incendio forestal en el cerro Casitagua, que llevaba varios días activo.

❓ ¿Cuántos bomberos trabajan en el incendio del cerro Casitagua?

Más de 160 efectivos operativos trabajan en el control del incendio, junto con 14 personas en gestión de crisis y 42 vehículos.

El Cuerpo de Bomberos de Quito mantiene desplegado su contingente por quinto día consecutivo para controlar los focos de fuego y evitar que las llamas se reactiven.

❓ ¿El incendio del cerro Casitagua está completamente controlado?

No. Al domingo 20 de septiembre todavía se registraban algunos puntos calientes en la parte alta del cerro.

Bomberos de Quito informó que mantiene un monitoreo constante de la zona para evitar una reactivación del incendio forestal. Las labores continúan con personal y vehículos desplegados en el sector.

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