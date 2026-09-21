Incendios forestales mantienen la alerta en varias provincias de Ecuador este 21 de septiembre del 2026

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Los incendios forestales mantienen desplegados a cuerpos de emergencia en varias provincias de Ecuador este lunes 21 de septiembre de 2026. El reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte a las 08:00, registra 16 incendios activos y ocho controlados en el país.

Ecuador registra 16 incendios forestales activos este 21 de septiembre

Los incendios activos se distribuyen en siete provincias. Loja concentra cuatro eventos, mientras que Chimborazo registra dos.

En Loja, los incendios se localizan en Urdaneta, cantón Saraguro; Gualel, cantón Loja; Nambacola, cantón Gonzanamá; y El Lucero, cantón Calvas.

Chimborazo registra incendios en Licto, cantón Riobamba, y Guanando, cantón Guano.

Pichincha mantiene dos incendios activos. Uno se ubica en Alóag, cantón Mejía, y otro en el cerro Casitagua, en Quito. Este último forma parte de las emergencias que concentran la atención en la capital durante los últimos días.

Los otros incendios activos están en La Victoria, cantón Pujilí, Cotopaxi; Pasa, cantón Ambato, Tungurahua; Maldonado, cantón Tulcán, Carchi; y Guanazán, cantón Zaruma, El Oro.

Ocho incendios forestales constan como controlados en Ecuador

El reporte nacional también registra seis incendios bajo la categoría de controlados.

Tres corresponden a Pichincha. Los eventos se ubican en Yaruquí, Puéllaro e Itchimbía, dentro del Distrito Metropolitano de Quito.

Los otros tres incendios controlados se localizan en Cojitambo, cantón Azogues, Cañar; El Airo, cantón Espíndola, Loja; y Las Nieves, cantón Nabón, Azuay.

Itchimbía consta entre los incendios controlados en Quito

El incendio de Itchimbía forma parte del balance de emergencias que Quito enfrenta durante septiembre. El fuego afectó el sector de La Vicentina e Itchimbía desde el domingo 13 de septiembre.

En los días posteriores, la zona mostró las huellas de las llamas. La ceniza cubrió el suelo, varios árboles presentaron daños y el olor a quemado permaneció en el sector. Bomberos también ejecutó tareas de enfriamiento.

El ECU 911 registró un aumento de las emergencias relacionadas con incendios forestales en Quito antes de esta última serie de eventos. Entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de 2026 coordinó 57 emergencias, frente a 39 durante el mismo período de 2025. La diferencia representa un incremento del 46%.

Incendios forestales mantienen la alerta en varias provincias

El balance de este 21 de septiembre muestra que el fuego no se concentra en una sola zona del país. Los 12 eventos activos alcanzan sectores de Loja, Chimborazo, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Carchi y El Oro.

La situación también cambió frente al reporte del 15 de septiembre. Ese día, el balance registraba cuatro incendios activos y cuatro controlados. Seis días después, el reporte de las 08:00 contabiliza 12 activos y seis controlados.

Incendios forestales en Ecuador; preguntas frecuentes